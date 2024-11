Vorteil Pistorius? Die SPD macht ihren Kanzler mürbe

Steter Tropfen höhlt auch in der Politik den Stein. Noch steht die erste Reihe der SPD loyal zu Olaf Scholz – die Stimmen, die sich auch Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten für die Wahl im Februar vorstellen können, werden allerdings lauter und zahlreicher. In seltener Einmütigkeit haben die Wortführer des linken und des rechten Parteiflügels jetzt ein klares Bekenntnis zu Scholz vermieden. Ihre gemeinsame Erklärung tut das eine, ohne das andere zu lassen: Sie vermeidet den offenen Bruch mit Scholz, deutet aber Sympathie für eine andere, aussichtsreichere Lösung an.

Will die Partei ihren Kanzler mürbe machen – in der Hoffnung, dass er vielleicht noch von sich aus verzichtet, wie Joe Biden in den USA es im Sommer auch tat? Hinter den jüngsten Pro-Pistorius-Äußerungen aus der Bundestagsfraktion stecken strategische wie persönliche Überlegungen. Strategische, weil die SPD im Kampf um das Kanzleramt mit Scholz auf verlorenem Posten zu stehen scheint und der populäre Verteidigungsminister für CDU-Chef Friedrich Merz der stärkere Gegenkandidat wäre. Persönliche, weil viele Abgeordnete der SPD jetzt um ihre Mandate fürchten. Der Bundestag wird nicht nur kleiner, die Sozialdemokratie ist in den Umfragen auch weit von ihrem letzten Wahlergebnis von 25,7 Prozent entfernt – das kann sie im neuen Parlament schnell 30 oder 40 Sitze kosten.

Olaf Scholz ist das Gesicht der Ampel – hat er noch genug Schwung für einen Neuanfang?

Wie einst bei Oskar Lafontaine, der 1995 den glücklosen Rudolf Scharping mit brachialer Wucht aus dem Amt des Parteivorsitzenden zwang, projiziert ein wachsender Teil der Partei seine Hoffnungen nun auf Pistorius. Dessen bodenständiges, unkompliziertes Auftreten hebt sich wohltuend von der seltsam entrückten Art ab, mit der Olaf Scholz das Land regiert. Nahe bei den Leuten zu sein, das Mantra des ehemaligen Parteivorsitzenden Kurt Beck: Das ist dem Kanzler in seinen drei Amtsjahren nie wirklich gelungen. Im Gegenteil. Pistorius dagegen vermittelt den Menschen genau dieses Gefühl des Ernst- und Mitgenommenwerdens. Das garantiert der SPD noch lange keinen Wahlsieg, aber es würde zumindest ihre Chancen auf ein gutes Ergebnis erhöhen.

Scholz ist das Gesicht der Ampel, der vielleicht zerstrittensten Regierung, die Deutschland je hatte. Hat er noch die Kraft, den Schwung und das Ansehen, um dem beginnenden Wahlkampf eine Wende zu geben? Umgekehrt allerdings ist Pistorius bisher auch nicht mehr als ein Versprechen - ein tüchtiger Verteidigungsminister, zweifelsohne, aber welche Vorstellungen hat er von der künftigen Wirtschafts- oder Sozialpolitik? Wo ordnet er sich in einem auseinanderdriftenden Europa ein? Ihn auf den Schild zu heben, hieße auch, eine offene Flanke schließen zu müssen und sehenden Auges einen neuen parteiinternen Konflikt auszulösen: Ein Kanzler Pistorius oder ein Vizekanzler Pistorius unter einem Kanzler Merz würde Waffenlieferungen an die Ukraine sicher weniger restriktiv handhaben als Olaf Scholz das bisher tut. Und zumindest hier spricht der amtierende Kanzler vielen in der SPD noch aus der Seele.

Kanzlerkandidat Boris Pistorius: Putschen will er nicht, stünde aber bereit

Pistorius selbst sagt, er sei ein Parteisoldat. Und ein Parteisoldat putscht nicht. Würde die Partei ihn jedoch rufen, würde er sich diesem Ruf wohl kaum verweigern – das kann man aus seinen jüngsten Äußerungen durchaus heraushören. Mittlerweile haben die Dinge eine Eigendynamik entwickelt, die Scholz zu denken geben muss. Dass Pistorius und seine Mitstreiterin, die Sächsin Petra Köpping, vor fünf Jahren im Kampf um den Parteivorsitz schon in der ersten Runde als Vorletzte ausschieden? Längst vergessen. Unter all den Eskens und Kühnerts, den Scholzens, Barleys und Rehlingers ist Boris Pistorius der einzige Spitzengenosse, der in der SPD genauso geschätzt wird wie außerhalb – ideale Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur.