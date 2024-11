Bewohner verursacht Feuer in Obdachlosenunterkunft

Ein 52 Jahre alter Bewohner soll den Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Aalen (Ostalbkreis) gelegt haben, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Ein Richter erließ einen sogenannten Unterbringungsbefehl, der Verdächtige kam in eine psychiatrische Einrichtung, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann leidet mutmaßlich an einer psychischen Störung. Wie er das Feuer in seinem Zimmer verursachte, ist noch unklar. Als die Rettungskräfte den Raum betraten, stand er bereits komplett in Flammen. Bei dem Brand am Sonntag war ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen - vier Bewohner und eine Polizistin.

Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich geräumt, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern. Da die Unterkunft derzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurden die vier weiteren Bewohner in anderen Unterkünften untergebracht.