Jugendlicher soll Auto angezündet haben

Ein Jugendlicher soll ein Auto mit Benzin übergossen und angezündet haben. Der Brand in der Nacht zu Montag wurde zügig gelöscht und griff deshalb nicht auf angrenzende Häuser über, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige sei vom Tatort geflohen. Er und ein möglicher, 15 Jahre alter Mittäter wurden dennoch kurz darauf festgenommen. Derzeit werde ermittelt, ob der 14-Jährige für weitere Taten in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) verantwortlich sein könnte. In der Nacht zum vergangenen Freitag habe ein bislang Unbekannter einen Benzineimer hinter ein Auto gestellt und angezündet. Das Heck des Fahrzeugs und der Asphalt wurden beschädigt. Eine Woche zuvor wurde ein Wagen mit wasserfester Farbe besprüht, wie es hieß.

