Verdächtiger nach Brandserie in Stuttgart in U-Haft

Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger ist nach einer Brandserie in Stuttgart in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwölf Brände gelegt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Er soll zehn Autos, einen Rettungsring und einen Mülleimer angezündet haben. Als am frühen Dienstagmorgen ein Zeuge auf der Königstraße den brennenden Mülleimer meldete, stießen die Beamten bei der Fahndung auf den 28-Jährigen. Dabei geriet er in Verdacht, rund eine Woche bereits ein Auto angezündet zu haben. Bei den weiteren Ermittlungen rückte er auch bei den anderen Bränden in den Fokus.

