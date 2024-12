Brombeer-Koalition in Thüringen steht: auch SPD stimmt zu

CDU, BSW und SPD schließen sich erstmals in Deutschland zu einer Koalition zusammen. Die SPD gab am Montag nach einer Mitgliederbefragung ihre Zustimmung zu der sogenannten Brombeer-Koalition in Thüringen bekannt. Eine Mehrheit der Mitglieder hatte den Weg dafür geebnet. Zuvor hatten bereits die CDU sowie die Wagenknecht-Partei dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

SPD stimmt Brombeer-Koalition in Thüringen zu

Die SPD-Mitglieder haben nach Angaben der Partei mit 68 Prozent für den Koalitionsvertrag gestimmt. Knapp die Hälfte aller Mitglieder habe sich dabei an der Befragung beteiligt. Der SPD-Landesvorsitzende Georg Maier zeigte sich zufrieden. „Die SPD übernimmt Verantwortung für das Land in schwierigen Zeiten“, wird er in einem Post der Thüringer SPD und seinem eigenen Profil auf Instagram zitiert.

Maier dankte den Mitgliedern, „die an einem guten und sozialdemokratischen Koalitionsvertrag mitgewirkt haben“. Das Mitgliedervotum sei „gelebte Demokratie innerhalb unserer Partei“, so Maier.

CDU und BSW stimmten Koalitionsvertrag bereits zu

Die CDU hatte den über Wochen ausgehandelten Koalitionsvertrag der drei Parteien bereits angenommen, zuletzt hatte auch das Bündnis Sahra Wagenknecht am Samstag seine Zustimmung erteilt.