Mehr Waffen, weniger Bahn, weniger Soziales – das bedeutet der Haushalt für Steuerzahler

Frau Marianne B.



ich habe Ihre Meinungsäußerung nicht "angefeindet" - wie Sie behaupten, sondern lediglich gerade gerückt!



Ich dachte, das wäre Teil einer Demokratie - falsche Äußerungen prüfen und richtig stellen ?!



"...und trotzdem können wir uns noch FREI bewegen, geistig wie körperlich...! Ich bin Dankbar in einem demokratischen Land zu leben das mir und meinen Nachkommen Schutz und Sicherheit bietet...



Das verdanken Sie hauptsächlich dem westlichen Verteidigungsbündnis - in welches gerade Berlin die Ukraine nicht hineinlassen wollte ( um weiterhin egoistisch getragene "gute" Beziehungen zu Moskau zu haben)!



Deswegen aber gibt es diesen blutigen Krieg, nur deswegen - der soviel kostet: an Menschenleben, Gesundheit,Geld.



Daß dann aber die Schuld am deutschen Haushaltsdefizit der Ukraine aufgehalst wird, ist eine unerträgliche Falschbehauptung - welche direkt aus dem AFD-Propaganda-Büro oder dem der Linken Partei/Ex-PDS-SED stammen könnte.



Tatsache ist, daß all die vielen Jahre ( in denen die NATO die deutsche außenpolitische Sicherheit organisiert und garantiert hat) Deutschland doch Haushaltsüberschüße erwirtschaftet hatte, während gerade die Verteidigungsausgaben stetig sanken.

So stand es doch oft in der Presse!

Das ist also keine Erfindung aus der Ukraine.





Vielleicht funktionierte das aber auch nur wegen des billigen russischen Gases und Erdöls - dann aber ja zu Lasten gerade der osteuropäischen Freunde ?!

Und wegen der Wirtschaftsbeziehungen zur Pekinger Diktatur - dann aber zu Lasten anderer (asiatischer) Länder und anderer Freundesstaaten?!



Daß Sie zu den Deutschen gehören, die die Ukraine ihrem Schicksal ( der russischen Vernichtung) überlassen wollen, nehme ich gleichmütig so hin.

Es ist ja nichts Neues.



Aber fällt die Ukraine, fällt eines Tages auch Deutschland.

Daher ist es klug, sehr klug für Deutschland, in die Verteidigung der NATO wie auch der Ukraine zu investieren!





