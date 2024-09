Feuriger Scholz nimmt sich im Bundestag „Sprücheklopfer“ Merz vor

Bundeskanzler Olaf Scholz geht nur selten aus sich heraus. Der Hamburger Sozialdemokrat gibt emotional eher das Sparbrötchen. Einen Tag nach dem Scheitern der Asylgespräche mit der CDU ist das anders. Scholz ist in der Generaldebatte auf die Zinne gestiegen und hat die Opposition im Bundestag scharf attackiert.

„Sie können es nicht, das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind“, rief der Kanzler Richtung CDU-Chef Friedrich Merz. Und legte nach: „Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst“, polterte Scholz.

Scholz will die Zahl der Geflüchteten in Deutschland drastisch senken

Er warf Merz vor, sich in der Asylpolitik vor der Verantwortung zu drücken. „Die haben sich in die Büsche geschlagen. Sprücheklopfen, nichts hingekriegt.“ Dennoch erneuerte der SPD-Mann ein Gesprächsangebot an die Union, um die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge zu senken. „Wir schlagen niemals eine Tür zu“, sagte der Kanzler.

Icon Vergrößern Oppositionsführer Friedrich Merz musste sich deftige Worte des Bundeskanzlers anhören. Foto: dpa Icon Schließen Schließen Oppositionsführer Friedrich Merz musste sich deftige Worte des Bundeskanzlers anhören. Foto: dpa

In seiner Rede benannte er seine Ziele in der Migrationspolitik klar. Die Zahl der Flüchtlinge soll deutlich sinken. Die Bundesrepublik soll sich aussuchen, wen es aufnimmt. Das Grundrecht auf Asyl will er aber nicht antasten. „Das steht in unserem Grundgesetz und das stellen wir nicht zur Debatte“.

Für die Union übernahm dieses Mal CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Abteilung Attacke auf Scholz. „Ihre Koalition ist keine Koalition des Fortschritts, es ist eine Koalition des Abstiegs in diesem Land“, schimpfte Dobrindt, der als erster Redner die Debatte eröffnete.

Der CSU-Mann griff den Kanzler frontal an. „Wer bei ihnen Führung bestellt, der wird nur Ausreden bekommen. Aber das gefährdet die Sicherheit und den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land.“ Schwere Anwürfe bekam Scholz auch wegen der stagnierenden Wirtschaft. „Sie haben ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Bekommen hat die Wirtschaft eine grüne Stagnation. Das ist die Bilanz Ihrer Regierung.“ Der Kanzler, so attestierte Dobrindt, habe seinen „Wumms“ verloren.

Merz gibt sich betont nüchtern

Der CDU-Vorsitzende sprach in der Generaldebatte erst nach dem Bundeskanzler, was ungewöhnlich ist. Normalerweise eröffnet der Oppositionsführer die Sitzung. Merz gab sich betont sachlich und nüchtern, legte nur einmal persönlich Maß an Scholz an. Dieser hatte behauptet, die Union habe die Asylgespräche bewusst platzen lassen. „Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Diese Behauptung ist infam.“

Die AfD nutzte die Debatte, um den Ampel-Parteien in der Flüchtlingspolitik Versagen vorzuwerfen. Fraktionschefin Alice Weidel trumpfte mit scharfen Worten auf. „Sie sind der Kanzler des Niedergangs, Herr Scholz.“ Sie machte ihn verantwortlich für Entlassungen in der Industrie, die steigende Zahl von Firmenpleiten und die zunehmende Kriminalität durch Zuwanderer. „Wir brauchen die Migrationswende sofort“, forderte Weidel. Sie verlangte das Schließen der Grenzen, die sofortige Ausweisung von Straftätern und illegalen Migranten sowie einen Stopp der Einbürgerung.