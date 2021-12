So reagiert die Welt auf Kanzler Olaf Scholz und die neue Regierung

Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. Aus dem Ausland kamen Glückwünsche, positive Äußerungen und auch Kritik. Die internationalen Reaktionen zur Kanzlerwahl

Seit Mittwoch hat Deutschland offiziell einen neuen Bundeskanzler: Olaf Scholz ( SPD) wurde bei der Kanzlerwahl mit 395 Stimmen gewählt. In Berlin wurde er zum neunten Kanzler der Bundesrepublik ernannt. Internationale Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Politik-Kollegen aus dem Ausland gratulierten dem neuen Regierungschef und äußerten sich zu Scholz – allerdings nicht nur positiv.

So gratulierte EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter dem neuen Bundeskanzler zu seinem neuen Amt. „Alles Gute, lieber Olaf Scholz, zur Wahl als Bundeskanzler“, schrieb Michel. Er freue sich, zusammen an einem starken und unabhängigen Europa zu arbeiten. Zugleich dankte Michel der scheidenden Kanzlerin. "Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit." Michel leitet als Ratschef die EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs.

Kanzlerwahl: China hofft auf gute Zusammenarbeit

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang gratulierten dem neuen Bundeskanzler per Telefon. Laut dem chinesischen Staatsfernsehen vom Mittwoch sprach sich Chinas Präsident für einen Ausbau der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen beiden Ländern aus, um die Beziehungen „auf eine neue Ebene“ zu heben.

China und Deutschland seien „umfassende strategische Partner“, so Xi Jinping. Beide hätten sich über die Jahre mit gegenseitigem Respekt behandelt und Gemeinsamkeiten gesucht, während Differenzen zurückgestellt worden seien, zitierte der Sender den Präsidenten.

Chinas Regierungschef Li Keqiang beschrieb das Verhältnis zwischen Deutschland und China laut Staatsfernsehen als „die wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt“. Er freue sich darauf, „gute Arbeitskontakte zu ihnen aufzubauen und aufrechtzuerhalten.“

Beobachter wiesen darauf hin, dass die kommunistische Führung auch angesichts der bereits geäußerten deutlichen Kritik der neuen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an China vor allem gute Beziehungen zu Kanzler Scholz aufbauen will. Die Regierung in Peking erhofft sich vom früheren Vizekanzler Scholz eine gewisse Kontinuität, nachdem die Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel recht gut ging.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dankt Angela Merkel

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron äußerte sich am Mittwoch auf Twitter und richtete das Wort an Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel. Zunächst dankte er Angela Merkel zum Abschied mit einem Videogruß für ihr europäisches Engagement. "Danke, dass du die Lehren der Geschichte nie vergessen und so viel für und mit uns getan hast, um Europa voranzubringen", twitterte Macron. Im Französischen fügte er noch ein „chère Angela“ hinzu, was „liebe Angela“ heißt. Macron teilte dazu ein Video, eine Collage aus einigen gemeinsamen Auftritte von Merkel und Macron in den vergangenen Jahren.

Lettlands Chef Krisjanis Karins: "Glückwunsch" an Olaf Scholz

Auch Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins wünscht dem neuen Kanzler alles Gute. „Herzlichen Glückwunsch zum Amtsantritt“, twitterte der Regierungschef auf Deutsch. Das baltische Land ist Mitglied der EU und im Nato-Verbund. „Wir schätzen den wichtigen Beitrag Deutschlands bei der Stärkung der Sicherheit in unserer Region und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit für ein vereintes, starkes und wohlhabendes Europa.“

Neue Regierung: Victor Orban übt Kritik an Olaf Scholz

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban äußerte sich in einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung kritisch gegenüber der deutschen Politik. Er sieht tiefe Gräben im Verhältnis zu Deutschland, auch zur neuen Bundesregierung unter Kanzler Scholz. „Die neue linksliberale Regierung strebt weg von Kohls Europa der Vaterländer hin zu einer migrations- und genderfreundlichen, deutsch geprägten, zentralistischen Politik aus Brüssel“, schrieb der konservative Politiker. Man stehe „nicht mehr Seite an Seite.“

Schon mit der Migrationskrise 2015 sei die Einigkeit zerbrochen. Die damalige Krise habe tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft der Europäischen Union zu Tage gefördert, schrieb er. Als Mitstreiter habe er während Merkels 16-jähriger Kanzlerschaft klare Antworten auf die Fragen unserer Zeit vermisst, schrieb Orban. Bezüglich der kommenden Politik fügte er hinzu: „Eines ist sicher: das Zeitalter der Zweideutigkeit, des unklaren Politikverständnisses und des Sich-treiben-Lassens ist jetzt zu Ende gegangen. Es kommen neue Zeiten, mit offenem Visier.“

Kanzlerwahl: Russland setzt auf "konstruktive Beziehungen"

Der Kreml in Russland hofft auf einen Dialog mit Deutschland. "Wir setzen darauf, dass sich zwischen dem Präsidenten und dem neuen Kanzler konstruktive Beziehungen entwickeln", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau laut einem Bericht der Agentur Interfax. Wladimir Putins Sprecher betonte zugleich: "Wir hoffen, dass die deutsche Seite weiterhin von dem Verständnis ausgeht, dass es keine Alternative zum Dialog gibt, um selbst die schwierigsten Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen."

Wegen verschiedener Konflikte ist das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland schwer belastet. Russland sieht vor allem die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) skeptisch, weil sie sich offen gegen die noch nicht in Betrieb genommene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ausgesprochen hatte.

Dennoch: Laut Kreml-Sprecher Peskow will Putin ein Glückwunsch-Telegramm an Scholz schicken.

