14-Jähriger hält sich an losfahrender S-Bahn fest

Ein 14-Jähriger ist in Nürnberg auf eine losfahrende S-Bahn aufgesprungen. Der Jugendliche habe sich außen an einem Spiegel festgehalten und sei einige Meter mitgefahren, teilte die Bundespolizei mit. Der S-Bahnfahrer habe ihn aber bemerkt und den Zug sofort abgebremst. Daraufhin sei der Jugendliche davongelaufen.

Beschreibungen von Zeugen hätten die Ermittler im Nachhinein zu dem Jugendlichen geführt. Gegen ihn werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei warnte nach dem Vorfall vor «dem lebensgefährlichen Unsinn des S-Bahn- oder Zugsurfens». Der Fahrer der S-Bahn in Nürnberg habe durch das rechtzeitige Abbremsen ein Unglück verhindert. Wer Menschen an oder auf Zügen bemerke, solle sich sofort bei der Bundespolizei melden.