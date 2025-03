Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 stehen fest: Vorläufiges Endergebnis mit Koalitionsrechner

Die Auszählung zur Bundestagswahl 2025 ist abgeschlossen: Am Montagmorgen wurde das vorläufige amtliche Endergebnis der vorgezogenen Neuwahl veröffentlicht. In diesem Artikel finden Sie nicht nur das Wahlergebnis und die Sitzverteilung, sondern auch einen Koalitionsrechner und einen Einblick in die Wählerwanderung. Außerdem können Sie in einem Live-Ticker die Reaktionen zum Ergebnis lesen.

Stärkste Kraft wurde die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz: CDU und CSU kommen auf ein Wahlergebnis von fast 29 Prozent. Die AfD landet mit 20,8 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Die bisherige Kanzlerpartei SPD ist im Vergleich zur vorherigen Wahl abgestürzt, auch die Grünen haben verloren. Die Linke schaffte mit 8,8 Prozent einen Überraschungserfolg, während FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind. Mit diesem Ergebnis haben Union und SPD eine Mehrheit und könnten zusammen regieren.

Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025: Wahlergebnisse mit Sitzverteilung

Hier sehen Sie das vorläufige amtliche Endergebnis zur Bundestagswahl 2025 inklusive Gewinne und Verluste bei den Parteien. FDP und BSW mussten am Wahlabend lange zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Beide Parteien haben es letztlich nicht in den neuen Bundestag geschafft.

Die folgende Grafik zeigt, wie die Sitzverteilung im Bundestag basierend auf den Ergebnissen aussieht. Die Union aus CDU und CSU bildet nun die größte Fraktion. Neben AfD, SPD und Grünen hat es auch die Linkspartei ins Parlament geschafft. Außerdem ist Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) durch eine Sonderregelung mit einem Sitz vertreten. Für Parteien nationaler Minderheiten gilt die Fünf-Prozent-Hürde nicht.

Koalitionsrechner: Wer kann nach der Bundestagswahl 2025 regieren?

Da keine Partei alleine die absolute Mehrheit im Bundestag erreicht hat, müssen sich die politischen Vertreter auf eine Koalition einigen. Hier im Koalitionsrechner zur Bundestagswahl 2025 können Sie prüfen, welche Regierungen theoretisch rein rechnerisch möglich wären. Als wahrscheinlich gilt eine Koalition aus Union und SPD. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatte Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) schon vor der Wahl ausgeschlossen.

Bundestagswahl 2025: Wählerwanderung im Vergleich zur Wahl 2021

Welche Parteien Stimmen an welche anderen politischen Vertreter verloren haben oder woher der Stimmenzuwachs der Parteien kam, können Sie dieser Grafik zur Wählerwanderung entnehmen.

Bundestagswahl 2025: Ergebnisse live im Ticker

Hier im Live-Ticker haben wir alle Zahlen und Reaktionen zur Bundestagswahl 2025 für Sie. Am Wahlabend wurden die Prognosen um 18 Uhr veröffentlicht. Wenig später folgten die Hochrechnungen, die im Verlauf der Auszählung immer genauer wurden. Das vorläufige amtliche Endergebnis zur Neuwahl wurde am nächsten Morgen von der Bundeswahlleiterin verkündet.

Wahlergebnisse der vergangenen Bundestagswahl: So wurde 2021 gewählt

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 76,6 Prozent. Nach langen Verhandlungen entstand die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und den Grünen, die Ende 2024 zerbrach. Infolgedessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember 2024 die Vertrauensfrage gestellt, die erwartungsgemäß verneint wurde. Der Termin für die Neuwahlen war bereits vorher für den 23. Februar 2025 festgelgt worden.

Das Gesamtergebnis der vergangenen Wahl im Überblick:

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 14,8 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 10,3 Prozent

DIE LINKE: 4,9 Prozent

Sonstige Parteien: 8,6 Prozent