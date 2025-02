Lächeln ist nicht mehr: Wie Lars Klingbeil durchgreifen will

Wer wissen will, wie der neue mächtige Mann der SPD tickt, sollte den aktuellen Roman von Markus Thielemann lesen. Schon der Titel ist Programm für Lars Klingbeil: „Von Norden rollt ein Donner“. Das ist auch der Sound, auf den sich die Sozialdemokraten ebenso wie CDU-Chef Friedrich Merz und seine Union einstellen müssen. Der „lächelnde Lars“ greift an und durch.

„Von Norden rollt ein Donner“ spielt in Klingbeils Heimat, der Lüneburger Heide. Die Menschen dort heißen Gerrit Gerriets oder Jann-Peter Janssen, letzterer war der SPD-Bundestagsabgeordnete, für den Klingbeil im Januar 2005 in den Bundestag nachrückte. Der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Franz Müntefering stellte ihn mit Blick auf sein Augenbrauen-Piercing damals so vor: „Lars ist Jungsozialist – und das sieht man ihm auch an.“ Gut 20 Jahre später beansprucht Klingbeil den Fraktionsvorsitz für sich.

Saskia Esken ist vielleicht raus als Co-Vorsitzende der SPD

Co-Parteivorsitzender ist er auch noch. Saskia Esken geht an seiner Seite nicht nur körperlich unter. Die ehemalige Pfadfinderin würde gerne Co-Vorsitzende bleiben, ob man die 63-Jährige an dieser Position lässt, ist indes wegen ihrer flachen Erfolgskurve fraglich. „Vom Norden rollt ein Donner“ handelt von Schafen und Wölfen, es geht um Traditionen, die der Erneuerung im Weg stehen. Der Roman, Klingbeil kennt ihn, ist durchaus eine Vorlage für politisches Handeln.

Rolf Mützenich ist nicht mehr Fraktionsvorsitzender, Olaf Scholz bald nicht mehr Kanzler. Das eröffnet für Klingbeil die Chance, sich Boris Pistorius als starken Partner an die Seite zu holen. Er und der Verteidigungsminister waren die Legislaturperiode über offiziell immer loyal gegenüber dem Fraktions- und dem Regierungschef. Selbst dann, wenn es intern Differenzen gab, wie es etwa bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine der Fall war. Diese Zurückhaltung können beide jetzt aufgeben.

Boris Pistorius an der Seite von Lars Klingbeil

Pistorius wird nächsten Monat 65 Jahre alt und steht nicht so sehr für den von Klingbeil angekündigten Neustart und Generationenwechsel. In der Politik gelten jedoch etwas andere Maßstäbe und mit seinen 47 Jahren ist Klingbeil selbst kein Jungspund mehr. SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz aus dem Wahlkreis Trier ist Jahrgang 1987 und steht schon eher für eine Verjüngung. Ihr Name fällt, wenn man sich bei den Sozialdemokraten erkundigt, wer künftig eine wichtige Rolle in der Partei spielen könnte. Entscheidend ist dabei, ob die SPD als Partner der Union in die neue Regierung geht.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz steht auf Schwarz-Rot

Kanzlerkandidat Merz geht davon aus, dass Schwarz-Rot die nächste Regierung stellt. Für Klingbeil ist es jedoch noch nicht ausgemacht, ob es eine Regierung mit den Sozialdemokraten geben wird, wie er in den letzten Stunden mehrfach betonte. „Der Ball liegt bei Friedrich Merz. Der hat jetzt die Verantwortung, Gespräche zu führen“, sagte er beispielsweise in der ARD.

Andererseits ist Klingbeil nicht unumstritten, aus Nordrhein-Westfalen beispielsweise kommt Kritik. SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott erklärte, es sei „für den Moment richtig“, wenn Klingbeil als Fraktionsvorsitzender zunächst die Handlungsfähigkeit der SPD sicherstelle und Rückendeckung für Sondierungsgespräche bekomme. Grundsätzlich brauche die Partei aber neben einem schärferen inhaltlichen Profil auch einen personellen Aufbruch. „Wir haben mit unserem Programm nicht den Nerv getroffen“, erklärte er und verwies auf den für Dezember geplanten Bundesparteitag, bei dem alle offenen Fragen zu klären seien.

Gut möglich also, dass Klingbeils Karriereaufschwung nur von kurzer Dauer ist. Wie im Roman. Im Text heißt es: „Von Norden rollt ein Donner und verhallt. Blitzlos.“