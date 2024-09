Claudia Roth will erneut zur Bundestagswahl antreten

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will erneut für die Grünen für den Bundestag kandidieren und strebt damit ihre achte Wahlperiode seit 1998 an. „Gerade jetzt, nach den Wahlerfolgen von Antidemokraten in zwei Bundesländern, ist es wichtiger denn je, Haltung und Entschlossenheit für unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zeigen“, sagte die 68-Jährige unserer Redaktion. „Dafür trete ich an“, erklärte Roth. Die Grünen-Politikerin bewirbt sich erneut um den Wahlkreis Augsburg, in dem sie 2021 ihrem CSU-Mitbewerber Volker Ullrich mit deutlichem Abstand unterlag.

Augsburger Abgeordneter Volker Ullrich könnte wegen neuem Wahlrecht Mandat verlieren

Allerdings gilt durch das neue Bundestagswahlrecht Ullrichs Wiedereinzug in den Bundestag als besonders gefährdet, wenn die CSU ein nicht ausreichend starkes Zweitstimmenergebnis einfährt, um alle ihre gewählten Direktkandidaten in den Bundestag zu bringen. Roth will nun weiterhin die bayerische Großstadt im Bundestag vertreten. „Meine Heimat Augsburg ist wie viele Städte in unserem Land stark vom Zusammenleben in Vielfalt geprägt“, sagte die der Zeitung. „Hier halten wir zusammen, statt uns spalten zu lassen - und das soll auch so bleiben.“

Die frühere Grünen-Chefin hinzu, die von 2013 bis 2021 Vizepräsidentin des Bundestags war, will sich am 16. September bei der Aufstellungsversammlung um die erneute Kandidatur bewerben.