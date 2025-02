Was wird nun aus Robert Habeck und den Grünen?

Noch am Sonntagmorgen hatte der Vizekanzler und scheidende Wirtschaftsminister Robert Habeck auf X in einem kleinen Video – wie im Wahlkampf schon öfter – dem Land dies geraten: In der Kabine die Augen für drei Sekunden schließen, kurz nachdenken und überlegen, welche Partei die Kraft und das Verantwortungsbewusstsein habe, die anstehenden Herausforderungen wirklich anzugehen. Dann die Augen öffnen und die Kreuzchen machen.

Es ist nicht bekannt, wie viele Bürger sich diesem quasi-spirituellen Erleuchtungsritual unterzogen, ziemlich fest allerdings steht: Robert Habeck holte bei der vorgezogenen Bundestagswahl ein leicht schlechteres Resultat als Kabinettskollegin und Außenministerin Annalena Baerbock vor dreieinhalb Jahren.

Damit steht zwar nicht fest, dass der „grüne Spuk“ vorbei ist, wie es der zum Wahlkampfende fortgeschrittener Sachlichkeit nur noch begrenzt zugewandte CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt am Samstagabend formulierte. Der will Habeck, wie er bei der Schlusskundgebung der Union im Münchner Löwenbräu-Keller sagte, nie wieder auf der Regierungsbank sitzen sehen. Und er könnte damit zumindest für die nächsten vier Jahre recht behalten – so die neue Bundesregierung diese durchhalten sollte.

Habeck ist am Wahlabend weiter offen für Koalitionsgespräche

Der Wahlsieger und kommende Kanzler Friedrich Merz hatte auf der gleichen Veranstaltung von „grünen und linken Spinnern“ gesprochen. Und die Strategie der Union, eine harte Anti-Grünen-Kampagne zu fahren, scheint mit Blick auf mögliche Koalitionen aufgegangen zu sein. Denn selbst, wenn die FDP es in den Bundestag schaffen und damit ein Dreierbündnis nötig werden sollte, scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass Habeck und seine Grünen Teil einer nächsten Bundesregierung sind. Anders sähe es nur aus, wenn das BSW es doch noch ins Parlament schafft. Insgesamt kamen die Grünen von den drei Ampel-Parteien jedenfalls mit Abstand vergleichsweise glimpflich davon.

Habeck selbst zeigte sich am Abend nicht unzufrieden, bewertete das Ergebnis als „achtbar“ und erklärte, die Partei sei weiterhin offen für Gespräche. Er verteidigte die Entscheidung, trotz Merz‘ AfD-Manöver im Bundestag, eine Zusammenarbeit mit der Union nach der Wahl nicht ausgeschlossen zu haben. Das hätte die Linke tun können, so Habeck, nicht aber die Grünen als Regierungspartei, die Verantwortung übernommen habe und weiter nehmen will.

Dieter Janecek: Ohne Habeck stünden Grüne „deutlich“ schlechter da

Die Linke ist die Überraschungsgewinnerin dieser Wahl und konnte deutlich zulegen. Stimmen, die den Grünen fehlen, um so stark zu werden, dass eine Regierung ohne sie nicht möglich wäre? Toni Hofreiter, der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, stützte im Gespräch mit unserer Redaktion die Argumentation seines Kanzlerkandidaten. Als Regierungspartei müssten die Grünen gesprächsbereit bleiben. Er bescheinigte Habeck einen „guten Wahlkampf“, eine „Aufholjagd“ hingelegt zu haben. Wie es mit diesem weitergehe, darüber wollte er nicht spekulieren. Dieter Janecek, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus, und der grüne Bundestagsabgeordnete für den Stimmkreis München West/Mitte, bewertete den Wahlausgang als „ernüchternd“. Auch er aber stärkte Habeck den Rücken. Ohne den würden die Grünen „deutlich schlechter“ dastehen. Allerdings könne man sich bei den Linken für die sozialen Themen noch was abschauen.

Wenn Robert Habeck am Montagmorgen die Augen für drei Sekunden schließt und sich dann überlegt, was er nach der Wahl werden will, könnte es sein, dass er mit wieder offenen Augen den Fraktionsvorsitz der Grünen in der Opposition anstrebt. Entsprechende Nachfragen ließ er allerdings offen.