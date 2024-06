Es geht auch ohne Wehrpflicht

Zeitenwende, Teil 2: Im Wettbewerb um die besten Köpfe muss die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver werden.

Halb zog man ihn, halb sank er hin. Wäre er selbst Kanzler – Boris Pistorius würde nicht zögern und die Wehrpflicht in abgespeckter Form wieder einführen. Gegen eine Koalition, die das eher skeptisch sieht, und einen Regierungschef, der ihn auf Abstand hält, ist allerdings auch der ambitionierteste Verteidigungsminister machtlos. Deshalb versucht Pistorius nun, die Lücken von mehr als 20.000 Mann bei der Bundeswehr mit Freiwilligen zu schließen. Junge Männer will er zwar dazu verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und ihre Fähigkeit zum Dienst zu geben und sich auch mustern zu lassen. Eine Pflicht zum Dienst aber leitet sich daraus nicht ab.

Niedriges Gehalt, dafür Versetzungen und Lehrgänge: Die Bundeswehr ist noch kein attraktiver Arbeitgeber

Mag er selbst das auch als politische Niederlage empfinden: In der Sache ist das Modell, das Pistorius vorgestellt hat, vernünftig. Eine moderne Armee ist nicht zwangsläufig eine möglichst große, sondern eine möglichst fähige. In einem Eurofighter, zum Beispiel, sind heute 27 Kilometer Kabel und Dutzende von Computern verbaut. Um solche Flugzeuge in Schuss zu halten, um der wachsenden Bedrohung im Cyberraum zu begegnen oder einen mit anderen Fahrzeugen und Einheiten vernetzten Panzer der neuesten Generation in ein Gefecht zu steuern, braucht die Bundeswehr Spezialisten. Darauf zu vertrauen, diese wie früher aus einem Heer von Wehrpflichtigen rekrutieren zu können, wäre naiv. Je anspruchsvoller die Aufgaben, desto größer der Wettbewerb um die besten Köpfe - und in diesem Wettbewerb muss die Bundeswehr heute vor allem eines sein: ein attraktiver Arbeitgeber für Informatiker, Elektroniker oder vergleichbare technische Berufe.

Muss Lücken bei der Bundeswehr schließen: Verteidigungsminister Boris Pistorius. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Genau das ist sie bisher (noch) nicht. Gehälter von bescheidener Höhe, ständige Lehrgänge und Versetzungen, ein insgesamt wenig familienfreundliches Umfeld: Wer im Zweifel sein Leben für sein Land riskieren soll, wird sich so kaum anlocken lassen. Im Gegenteil. Ursula von der Leyen hat das erkannt, als sie 2013 Verteidigungsministerin wurde und versprach, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der Republik zu machen, mit Kindergärten in den Kasernen und Teilzeitstellen auch für Soldaten.

Den plakativen Slogan „Wir. Dienen. Deutschland.“ aber hat auch sie nicht mit höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen unterfüttert. Umso größer ist der Druck nun auf Pistorius, der die Truppe mitten in einer der größten sicherheitspolitischen Krisen in Europa runderneuern und aufstocken muss. Professionalität und Flexibilität statt Mangelwirtschaft und Lethargie: Auch das gehört zur der Zeitenwende, die der Kanzler ausgerufen hat.

Wehrpflicht in Deutschland? Es gibt keine Mehrheit für eine Verfassungsänderung

Gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, und sei es in einer Version „light“ nach dem Vorbild Schwedens, sprechen allerdings auch noch andere Gründe - von den fehlenden Mehrheiten für die erforderliche Verfassungsänderung in Bundestag und Bundesrat bis zur fehlenden Fairness. Ausgesetzt wurde die Wehrpflicht ja 2011 nicht nur, weil die Zeiten so friedlich schienen und die Bundeswehr so teuer war, sondern weil schon damals nur noch ein Bruchteil eines Jahrgangs überhaupt eingezogen wurde - ein klarer Verstoß gegen das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Wehrgerechtigkeit.

Lesen Sie dazu auch

In diese Falle würde auch Pistorius mit einer neuen Wehrpflicht tappen, weil er „nur“ etwas mehr als 20.000 Posten in der Truppe zu besetzten hat, aber etwa 400.000 potenziell einzuziehende junge Männer pro Jahrgang. Kriegstüchtig jedenfalls kann die Bundeswehr auch mit Freiwilligen werden.