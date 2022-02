Corona-Pandemie

Auf welche Corona-Zahlen können wir uns überhaupt noch verlassen?

In dieser Woche wurde weit mehr als eine Million Menschen in Deutschland positiv getestet. Doch was sagt diese Zahl wirklich aus?

Plus Die Ansteckungszahlen steigen ungebremst. Doch es gibt immer mehr Zweifel an ihrer Aussagekraft. Woran Bayern seine Politik ausrichten will und was ein Mediziner sagt.

Trotz rasant steigender Infektionszahlen werden die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen lauter. Wichtigstes Argument dafür: Den Kliniken droht derzeit keine Überlastung und die Einschränkung von Freiheitsrechten war vor allem damit begründet worden, dass ein Kollaps des Gesundheitssystems verhindert werden muss.

