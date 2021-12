Montgomery: „Die Politik macht immer wieder dieselben Fehler“

Exklusiv Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert die Corona-Pläne der Ministerpräsidentenrunde deutlich. Von einem "Lockdown light" hält er nichts.

Um die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland zu verlangsamen, will die Ministerpräsidentenrunde am Dienstag weitere Kontaktbeschränkungen beschließen. Ein harter Lockdown wie in den vorherigen Corona-Wellen ist nach Angaben mehrerer Regierungsvertreter vorerst hingegen nicht geplant.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery warnt deshalb davor, die gleichen Fehler wie im vergangenen Winter nun zu wiederholen und die Maßnahmen mit einem „Lockdown light“ zu locker zu fassen. „Die Politik macht immer wieder dieselben Fehler“, sagt Montgomery unserer Redaktion und übt deutliche Kritik an den Plänen der MPK. „Ein Lockdown light dient nur der Besänftigung des eigenen schlechten Gewissens und der Betäubung der Bevölkerung.“

Montgomery zur Corona-Politik: "Halbherzigkeit hatten wir genug"

Zwar wären regional begrenzte Lockdowns durchaus sinnvoll. „Es muss nicht immer gleich die ganze Republik sein“, sagt der Mediziner. „Aber, wo dann Lockdown draufsteht, muss auch Lockdown drin sein. Halbherzigkeit hatten wir nun wirklich genug.“ Schon vor Beginn der Ministerpräsidentenrunde war in einer Beschlussvorlage zu lesen, dass die persönlichen Kontakte reduziert werden sollen, Clubs und Diskotheken bundesweit schließen und der Einsatz der FFP2-Maske vorgeschrieben werden soll.

Lesen Sie dazu auch