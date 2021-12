Corona-Pandemie

vor 50 Min.

So ist die Corona-Lage in anderen Ländern

Auch in Großbritannien steigen die Corona-Zahlen - doch vor Weihnachten wird es keinen strengen Lockdown geben.

Plus In den Niederlanden ist die Stimmung schlecht, den Dänen gehen die Tests aus und ausgerechnet Südafrika wird zum Hoffnungsschimmer – ein Blick in die Welt.

Frustrierte Niederländer: Er könne regelrecht hören, wie das ganze Land aufstöhne, meinte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am vergangenen Wochenende, als er abermals einen harten Lockdown zu Weihnachten verkündete. Das dürfte noch eine Untertreibung gewesen sein. Die Holländer reagierten nicht nur überrascht auf die Bekanntgabe – die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt zurückgegangen, aber laut Rutte sei man aufgrund der extrem schnellen Verbreitung der Omikron-Variante zu diesen harten Maßnahmen gezwungen. Die Menschen waren vor allem frustriert angesichts des Déjà-vus, das sie gerade erleben.

