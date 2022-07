Corona-Pandemie

06:00 Uhr

Südkorea ist gut im Kampf gegen Corona, aber zahlt einen hohen Preis

„Mit Corona ist die Gesellschaft nur noch ungleicher geworden“, sagen Gewerkschaftsvertreter in Südkorea. Kaum ein anderes reiches Land gab selbst für Unternehmen ab 2020 so wenig Geld für Corona-Hilfen aus. Dieses Bild zeigt Betreiberinnen und Betreiber von Fitnessstudios bei einer Kundgebung.

Plus Effektive Maßnahmen haben die Corona-Zahlen niedrig gehalten, sodass auch die Wirtschaft kaum einbrach. Doch in der Gesellschaft gibt es heftige Verwerfungen.

Von Felix Lill

„Heute ist es mal richtig ruhig hier“, sagt Kim So-yeon und deutet zur vollgesteckten Pinnwand im Eingangsbereich. „Sie sind jetzt alle draußen und protestieren.“ Rund 20 Arbeiterinnen und Arbeiter haben die letzten Tage hier übernachtet, in der Quasi-Zentrale des nationalen Klassenkampfs, um die nächste große Demonstration zu organisieren. Und die Frau legt gleich nach: „Bei einem Subunternehmen des Konzerns Daewoo Shipbuilding wurden einfach so die Löhne um 30 Prozent gekürzt, obwohl deren Geschäft gut läuft. Das können wir uns nicht gefallen lassen! Sonst geht es nur so weiter.“

