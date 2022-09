Was hat die Impfpflicht in der Pflege gebracht?

Plus Die Impfpflicht für Pflegebeschäftigte wird nicht mehr verfolgt, sie war von vornherein umstritten. Die Bilanz von Sozialverbänden und Politik ist genauso durchwachsen.

Als vorigen Winter hart um die Einführung einer Impfpflicht für das Pflege- und Klinikpersonal gestritten wurde, gehörte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann zu den entschiedenen Befürwortern. Heute aber zählt er nicht mehr dazu. "Seitdem Omikron die vorherrschende Virusvariante ist, hat sich meine Einschätzung bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht geändert", sagt der FDP-Politiker. Ein Fehler sei, die Impfplicht aber nicht gewesen: "Die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war mit Hinblick auf die Delta-Variante richtig. Damals schützten die Impfungen gut vor Übertragungen." Der Medizinprofessor an der Universität Würzburg betont, dass er es auch heute nicht nachvollziehen könne, wie jemand, der mit Risikogruppen und kranken Menschen arbeitet, nicht ausreichend geimpft sein könne.