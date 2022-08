Fahrplan für den Herbst: Das sind die neuen Corona-Regeln ab Oktober

Maskenpflicht, Tests, 2G? Die Regierung hat neue Corona-Regeln für den Herbst vorgestellt. Kern der Maßnahmen ist ein Zwei-Stufen-Plan.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann haben die neuen Corona-Regeln vorgestellt, die ab 1. Oktober gelten sollen. Das Kabinett hat am Mittwoch über den neuen Corona-Fahrplan für Herbst und Winter abgestimmt. Nun muss das Gesetz noch durch den Bundestag, dort könnte am 8. September darüber abgestimmt werden. Auch der Bundesrat muss zustimmen.

Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei der Pressekonferenz am Mittwoch bekannt gegeben hat, will der Bund ab 1. Oktober den Ländern die Möglichkeit geben, je nach Infektionslage in zwei Abstufungen verschiedene Maßnahmen zum Infektionsschutz zu erlassen. Grundsätzlich gilt ab dem 1. Oktober bundesweit eine Maskenpflicht in Fernzügen und Flugverkehr. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten sowohl Masken- als auch Testpflicht.

Corona-Maßnahmen nach Infektionsgeschehen: So sieht Stufe eins aus

In der ersten Stufe können die Länder eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen. Wo möglich, könne diese Verpflichtung durch einen Test aufgehoben werden. Die umstrittene Regelung, dass frisch Geimpfte und Genesene (Impfung oder Infektion liegt höchstens drei Monate zurück) von der Maskenpflicht ausgenommen sind, haben Buschmann und Lauterbach zu einer "Kann-Regelung" abgeschwächt.

Soll heißen: die Länder können bei entsprechend dynamischen Ansteckungsgeschehen selbst entscheiden, ob diese Möglichkeit im jeweiligen Bundesland greift, oder nur ein aktueller Test vom Tragen einer Maske entbindet. Wer frisch geimpft oder genesen ist, soll das durch eine grüne Kennzeichnung in der Corona-Warn-App nachweisen können.

Der schwer von der Corona-Pandemie gebeutelten Gastronomie lässt Lauterbach im neuen Corona-Fahrplan etwas freiere Hand bei den Eintrittsbeschränkungen. Bars, Cafés und Clubs sollen über das Hausrecht selbst entscheiden können, ob Gäste nur mit Maske oder nur mit negativem Testnachweis eintreten dürfen.

Corona-Fahrplan für Herbst und Winter: So sieht die Stufe zwei aus

In der zweiten Stufe des Plans gilt die Maskenpflicht in Innenräumen grundsätzlich. Zudem können die Länder für Innenräume Abstandsregeln oder Personenbeschränkungen ausrufen. Auch gibt es die Möglichkeit, Maskenpflicht in Außenbereichen zu verhängen. Dazu ergänzt Justizminister Buschmann, die Regelung greife nur "bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können", also nicht in Fußgängerzonen oder anderen frei zugänglichen öffentlichen Räumen.

Die Möglichkeit Lockdowns zu verhängen, oder Schulen zu schließen gebe es im neuen Corona-Fahrplan für Herbst und Winter nicht, erklärt Lauterbach. In Schulen können lediglich bei hohem Infektionsgeschehen Masken und Testungen vorgegeben werden.

Zwang zur vierten Impfung durch die Hintertür? So ist die Regelung

Im Vorfeld zur finalen Abstimmung im Bundestag gab es viel Kritik am Entwurf, den Lauterbach und Buschmann Anfang August vorgestellt hatten. Von einer Impfpflicht durch die Hintertür war die Rede. Besonders durch Regelung zur Maskenpflicht in Innenräumen befürchteten Kritiker, zu denen auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zählte, einen steigenden Druck zur vierten Impfung.

Die Regelung im Entwurf besagte, dass beispielsweise in Theatern, Fitnessstudios und Wirtshäusern eine Maske getragen werden müsse, außer man sei vollständig geimpft und die letzte Dosis läge höchstens drei Monate zurück. Alternativ könne auch auf Maske verzichten, wer kürzlich eine Infektion durchgemacht hat.

Dass die Regelung des Bunds bedeutet, dass bei einem dynamischen Infektionsgeschehen die Landesregierungen selbst entscheiden, wie sie durchgreifen. Dass die Ampel-Regierung mit ihrem Maßnahmen-Paket lediglich einen Mindeststandard setzen will, ist schon im Vorfeld bekannt geworden und bei den Ländern auf Ablehnung gestoßen. Die Regeln des Bundes beinhalten lediglich die Maskenpflicht in auf die Maskenpflicht in Flugzeugen, im Fernverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Länder verlangten dagegen nach klareren Vorgaben vom Bund.