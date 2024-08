Des Kanzlers rätselhafte Zuversicht

Der Kanzler ist aus dem Urlaub zurück und, nach allem, was man hört, will Olaf Scholz einen Weg gefunden haben, wie er die Bundestagswahl im kommenden Jahr gewinnen will. Zuversicht lautet das Thema, das der Kanzler ins Zentrum des SPD-Wahlkampfes rücken will. So wie er 2021 mit dem Schlagwort „Respekt“ gegen alle Erwartungen gewonnen hat. Die größte Gefahr für das Land sei, so rief Scholz am Montag bei einem Volksfest in Niedersachsen, wenn „Miesepetrigkeit die Oberhand gewinnt, Missgunst und Zukunftsangst“. Stattdessen nun also, Zuversicht.

Allein, die triste Realität in diesen Tagen, gibt zur Zuversicht wenig Anlass. Die Wirtschaft wächst bestenfalls im Bonsai-Format, der Mittelstand wählt ein ums andere Mal einen leisen Abschied aus Deutschland. Und Traditionsfirmen wie Weltbild und Karstadt verschwinden aus den Innenstädten.

Die politische Lage ist wenig besser als die der Wirtschaft. Bei den Landtagswahlen in Sachsen Anfang September könnten im Extremfall alle drei Ampel-Parteien aus dem Landtag fallen, im benachbarten Thüringen drohte zwischenzeitlich sogar ein AfD-Ministerpräsident (inzwischen ist die AfD in Umfragen etwas gesunken). Und obwohl Deutschlands Sicherheit aufs Engste mit dem Schicksal der Ukraine verknüpft ist, haben die Putin-Versteher nicht nur im BSW, sondern überall im Osten der Bundesrepublik längst breite Mehrheiten.

Schon dieser grobe Überblickt macht klar: In den kommenden Wochen und Monaten steht die Bundesrepublik am Scheideweg: Gelingt es demokratischen Parteien in den Landtagen in Sachsen, Thüringen und später in Brandenburg noch einmal, einigermaßen stabile Mehrheiten zu erzeugen? Oder holt Deutschland auf Landesebene jene Entwicklung ein, die bei den europäischen Nachbarn oftmals längst Normalität ist – eine Zersplitterung des Parteiensystems, ein Erstarken der Ränder, Instabilität in den Parlamenten?

35 Jahre nach der friedlichen Revolution drohen die Abstimmungen zu einem Desaster für die Bundesregierung, ja mehr noch, für die etablierten demokratischen Parteien insgesamt zu werden. Allein die Tatsache, dass es in den ostdeutschen Ländern mehr Wähler mit gefestigter rechtsextremer Gesinnung geben mag als in der alten Bundesrepublik, vermag diesen Befund nicht zu erklären.

Die erwarteten Wahlergebnisse sind vor allem ein Misstrauensvotum für die Ampel, der die eine breite Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zutraut, die Zukunft des Landes zu gestalten. Turbo-Einbürgerung statt bezahlbarer Wohnungen, legaler Cannabis-Anbau statt eine vorausschauende, planbare Energiepolitik - was in wirtschaftlich guten Tagen erwägenswerte Angebote für vermeintlich progressive Bevölkerungsschichten sein mögen, wirkt in Zeiten, in denen das wirtschaftliche Fundament bröckelt, wie die realitätsferne Ersatzhandlung eines zerrütteten Bündnisses.

Kein Wunder, dass der Co- Parteichef der Grünen Omid Nouripour die gegenwärtige Ampel-Allianz schon mal als „Übergangskoalition nach der Ära Merkel“ bezeichnet, und Robert Habeck offen erkennen lässt, dass es auch schon egal ist, wo die noch fehlenden Milliarden im Bundesbudget herkommen. „Ist halt so, ne“, so die Einlassung des Vizekanzlers zum Haushaltsdebakel. Ein Jahr vor der Bundestagswahl lautet die Losung bei den Grünen offenbar: Alles ist besser als die Ampel, Fortsetzung unerwünscht.

Immerhin, dieses Eingeständnis zeugt von mehr Realitätssinn als das Zuversicht-Leitmotiv des Kanzlers. Wenn es aber so ist, dass sich SPD, Grüne und FDP nichts mehr zu sagen haben, dann sollten einen Weg finden, ihre Regierung rasch zu beenden und dem Land ein quälendes Abschiedsjahr ersparen.