Demokratie

vor 24 Min.

Wie verteidigen wir die Demokratie gegen rechts? Sechs Menschen berichten

Plus Seit einer Recherche von Correctiv machen sich viele Menschen Gedanken, wie sich die Demokratie bewahren lässt. Ideen aus der Politik, Gesellschaft und Forschung.

Von Christina Heller-Beschnitt Artikel anhören Shape

Durch das ganze Land rollt gerade eine Protestwelle: In großen und kleinen Städten gehen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Sie schließen sich zusammen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, für die Demokratie. In den sozialen Medien schreiben Menschen: "Jetzt müssen wir die Demokratie verteidigen!", "Wehret den Anfängen!" Auslöser für Demos, Proteste und Aufrufe ist eine Recherche der Plattform Correctiv. Sie beschreibt ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in einer Potsdamer Villa. Dort solle ein "Masterplan" besprochen worden sein, wie Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden sollen. Seit der Veröffentlichung wollen Menschen für die Demokratie eintreten, sie verteidigen. Aber wie geht das eigentlich? Wie können Bürgerinnen und Bürger etwas tun, das über das Äußern von Schlagworten wie "Nie wieder!" hinausreicht? Sechs Gespräche mit Menschen, die Antworten haben.

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: "Jeder Einzelne kann Zivilcourage zeigen." Foto: Joerg Carstensen, dpa

Josef Schuster – Präsident des Zentralrats der Juden

Herr Schuster, waren Sie überrascht, als Sie gelesen haben, was Correctiv recherchiert hat?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen