Anhänger von Wagenknecht und AfD fordern die Macht für ihre Parteien

Stachel im Fleisch der etablierten Parteien zu sein, genügt ihnen nicht. Sowohl die Wähler des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als auch die der AfD wünschen sich eine Regierungsbeteiligung ihrer Parteien nach den im September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wie aus dem aktuellen Deutschlandtrend für die ARD hervorgeht, fänden 95 Prozent der AfD-Anhänger und 99 Prozent der Wagenknecht-Unterstützer eine Regierungsbeteiligung richtig.

Dabei gibt es unter den Wählern beider Parteien durchaus Sympathie für eine Zusammenarbeit. Von den BSW-Anhängern halten 40 Prozent eine Regierungsbeteiligung der AfD für gut, umgekehrt sagen das sogar 56 Prozent der AfD-Unterstützer über die Wagenknecht-Neulinge. Während die etablierten Parteien eine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland ausschließen, sieht das im Falle des BSW anders aus.

Wundertüte Wagenknecht: Partei könnte AfD aus Koalitionen fernhalten

Je nachdem, ob Grüne, SPD, FDP und Linke den Einzug in den Landtag schaffen, könnte eine AfD-Regierungsbeteiligung womöglich nur durch eine Koalition mit oder eine Duldung durch das nach ihrer Gründerin benannte Bündnis verhindert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die Partei im Interview mit unserer Redaktion neulich eine Wundertüte. „Mit dieser Partei werden alle möglichen Träume und Erwartungen verbunden. Frau Wagenknecht kenne ich nur aus Talk-Shows, wo sie das große Wort führt“, sagte der SPD-Politiker. Landespolitisch habe er von ihr und ihrer Partei bislang wenig gehört. Woidke hatte aber auch betont, dass die AfD sein Hauptgegner sei und er verhindern wolle, dass sein Bundesland einen „braunen Stempel bekommt“.

Icon Vergrößern Thüringens AfD-Landesschef Björn Höcke will erster AfD-Ministerpräsident werden. In einer neuen Umfrage ist er der CSU wieder enteilt. Foto: Hannes P. Albert, dpa Icon Schließen Schließen Thüringens AfD-Landesschef Björn Höcke will erster AfD-Ministerpräsident werden. In einer neuen Umfrage ist er der CSU wieder enteilt. Foto: Hannes P. Albert, dpa

Wahrscheinlicher als in Brandenburg und Sachsen ist dieser braune Stempel in Thüringen. In einer neuen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF liegt die AfD mit 30 Prozent um beinahe zehn Punkte vor der politischen Konkurrenz der CDU. Spitzenkandidat Mario Voigt hatte zuletzt Boden auf AfD-Landeschef Björn Höcke gutmachen können, fällt nun wieder ab. Für die Christdemokraten in Thüringen sind die Koalitionsoptionen rar, denn neben einem Unvereinbarkeitsbeschluss für die AfD gilt solch ein Ausschlussparagraf auch für die Linke.

Voigt hat ein Bündnis mit dem BSW keine Absage erteilt und der Partei mehr Realitätssinn als den Grünen und der Linken zugesprochen. In Thüringen pirscht sich die Wagenknecht-Partei in der Wählergunst an die Marke von 20 Prozent heran. Neben Voigt könnte auch sein CDU-Parteifreund Michael Kretschmer, seines Zeichens sächsischer Ministerpräsident, auf das BSW angewiesen sein. Für die Bundes-CDU wäre eine Zusammenarbeit mit der früheren Kommunistin Wagenknecht nur schwer verdaulich, allerdings haben die Landesverbände im Osten nicht viele Machtoptionen.

Die AfD spürt die neuen Konkurrenz durch Wagenknechts Partei

Die Thüringer AfD wiederum beunruhigt die Stärke der neuen Wettbewerber. Das BSW wird als Trojanisches Pferd der Herrschenden attackiert und die Wähler werden davor gewarnt, dass sich bei einem Bündnis zwischen CDU und BSW nichts ändern werde.

Sahra Wagenknecht selbst hat einer aktiven Zusammenarbeit mit der AfD widersprochen, ihre Position ist jedoch aufgelockert. Das BSW ist offen, auf allen Ebenen des Staates – vom Gemeinderat bis zum Bundestag – für Anträge der Rechtsnationalen zu stimmen, wenn diese inhaltlich richtig seien. Schnittmengen gibt es zum Beispiel bei der Unterstützung von Russland und in der Ablehnung von Gendersprache. Eine Koalition mit den Grünen wiederum hat die Parteiikone ausgeschlossen. In Wagenknechts Augen „schaden die Grünen real mehr als die AfD“, weil die AfD keine Macht habe.