Flucht durch Bahntunnel: Polizei nimmt Diebe fest

Nach der Flucht durch einen Bahntunnel sind zwei mutmaßliche Supermarkt-Einbrecher am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die beiden Tatverdächtigen seien in der Nacht zum Dienstag geflüchtet, als eine Streife sie am Gleis des Regionalbahnhofes am Flughafen bemerkte, teilte die Bundespolizei mit. Es sei dann eine Gleissperrung veranlasst und die Verfolgung aufgenommen worden.

Während der Verfolgung erhielten die Bundespolizisten den Hinweis, dass in einen Supermarkt am Flughafen eingebrochen worden sei. Letztlich ergriffen die Beamten die Flüchtenden beim Ausstieg aus einem Notschacht. Insgesamt wurde Diebesgut mit einem Warenwert von mehr als 2.500 Euro sichergestellt - teils bei den Männern, teils im Tunnel. Die Verdächtigen wurden an die Landespolizei Hessen übergeben.