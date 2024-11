Autofahrer prallt wohl im Rausch gegen mehrere Autos

Ein Autofahrer in Offenbach hat wohl im Rausch eine Person leicht verletzt und mehrere Autos angefahren. Nach bisherigen Feststellungen habe der 46-Jährige mehrere Autos in der Offenbacher Innenstadt angefahren und sei über mehrere rote Ampeln geflüchtet, teilte die Polizei mit. Das Ende seiner Fahrt markierte ein Unfall mit einem Pritschenwagen, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei dahinter geparkte Wohnmobile und einen weiteren Wagen geschoben wurde. Ein 43 Jahre alter Mann im Pritschenwagen wurde durch die Kollision leicht verletzt und kam mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus.

Der 46 Jahre alte Unfallfahrer flüchtete daraufhin laut Polizei zu Fuß, die alarmierten Beamten nahmen ihn allerdings wenig später fest. In seinem Auto fand die Polizei unter anderem Kokain und ein verbotenes Messer. Der Mann habe nach Behördenangaben unter Drogeneinfluss und mit mehr als 1,2 Promille auch unter Alkoholeinfluss gestanden. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Tüv-Plakette am Wagen des Mannes gefälscht war. Einen Führerschein soll er ebenfalls nicht besessen haben, denn sein vorgelegter ausländischer Führerschein wies demnach ebenfalls Fälschungsmerkmale auf.

Auf den 46-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte zu, unter anderem wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie der Urkundenfälschung. Den Schaden an den Unfallstellen schätzt die Polizei auf mehr als 260.000 Euro.