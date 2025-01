1/21 Der Tag der Amtseinführung von US-Präsidenten folgt einer Reihe von Traditionen. So wird der Eid stets am 20. Januar abgelegt - es sei denn, dieser fällt auf einen Sonntag, dann würde er am 21. Januar erfolgen. Bereits vor der Zeremonie geht es für die künftigen Präsidenten zum Gottesdienst in die St. John's Episcopal Church, die in Laufweite des Weißen Hauses steht. Donald Trump und seine Frau Melania wurden bei ihrer Ankunft von einem Geistlichen begrüßt.

Foto: Matt Rourke, AP/dpa