Union warnt Lauterbach vor Scheitern der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

>> Was war denn los, als der Gesundheitsminister noch von der Union gestellt wurde ? <<



Es ist ja gut wenn Sie das Klima schützen und auf Google verzichten - aber bitte unterlassen Sie diese Hetze gegen die Union.



Am 21.11.2021 konnte man in der Zeit lesen:



>> Politiker von SPD und FDP schließen Impfpflicht aus <<



https://www.zeit.de/politik/2021-11/impfpflicht-corona-allgemeinheit-debatte-diskussion?



>> In Österreich soll die Spritze gegen Corona bald verpflichtend sein. Politiker von SPD und FDP schließen das für Deutschland aus, Markus Söder hält es für unumgänglich. <<



Oder lesen Sie mal bei den Grünen:



https://www.gruene.de/artikel/impfen-ist-ein-gebot-der-solidaritaet



>> Eine generelle gesetzliche Impfpflicht halten wir allerdings nicht für einen geeigneten Weg, um die Impfquoten gerade bei Erwachsenen weiter zu erhöhen. Wir schlagen stattdessen niedrigschwellige Lösungen vor. <<



Wir haben hier in 2021 eine destruktive grüne Oppositionspartei gesehen - viele Leerdenker haben grüne Wurzeln.

