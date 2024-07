Nach Platzverweis - Mann beißt Bundespolizist in die Hand

Bei einem Einsatz am Karlsruher Hauptbahnhof hat ein Mann einen Bundespolizisten in die Hand gebissen. Der 36-Jährige hatte einen achtjährigen Schüler aus einer Gruppe angesprochen und an der Schulter angefasst, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin hätten ihm die Beamten einen Platzverweis erteilt. Wenig später versuchte der Mann demnach erneut in den Hauptbahnhof zu gelangen und bedrängte dabei die Polizeibeamten aggressiv. Diese hätten «einfache körperliche Gewalt» angewendet, hieß es weiter. Der 36-Jährige wehrte sich mit Beißen und Kratzen und verletzte einen Polizisten durch einen Biss in die Hand. Drei weitere Beamte erlitten demnach Schürfwunden.

