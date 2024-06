Deutschland produziert so viel Ökostrom wie nie zuvor

Der Anteil an erneuerbaren Energien stieg im ersten Quartal auf fast 60 Prozent. Windkraft ist weiterhin der wichtigste Energieträger, doch auch Kohle hat nach wie vor einen erheblichen Anteil.

Die Energiewende ist auf einem guten Weg, denn der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland steigt. Das zeigt ein Rekordwert, den das Statistische Bundesamt in dieser Woche mitteilte. So seien fast 60 Prozent des im ersten Quartal des Jahres erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. Seit 2018 – dem Beginn der Erhebung – machten Wind, Wasser, Fotovoltaik und Biogas noch nie so einen großen Ökostrom-Anteil aus.

Das sind positive Nachrichten, denn nach und nach soll die Energieversorgung Deutschlands klimaverträglicher werden. Mit der Energiewende strebt die Bundesregierung an, bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken. Das Energiesystem wird also immer weiter umgebaut – auch, um unabhängig von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas und Erdöl zu sein.

Windkraft ist die wichtigste Energiequelle in Deutschland

Den ersten Platz holt bei der Stromerzeugung die Windkraft. Sie ist derzeit die wichtigste Energiequelle. Das war übrigens auch im gesamten Jahr 2023 schon so. Fast 40 Prozent soll der aus Windkraft erzeugte Strom in den ersten drei Monaten des Jahres laut dem Statistischen Bundesamt ausgemacht haben.

Auf dem zweiten Platz liegt die Kohle, sie erzeugt fast ein weiteres Viertel des Stroms. Doch es sei erkennbar, dass die Stromproduktion durch Kohle deutlich zurückgeht. Zieht man den Vergleich zum ersten Quartal 2023, so sank die Einspeisung des Stroms aus Kohle beinahe um ein Drittel. Dies sei auch der Hauptgrund dafür gewesen, dass konventionelle Energieträger wie Kohle und Erdgas insgesamt eine geringere Rolle spielten.

Rückblickend konnte im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des verbrauchten Stroms durch erneuerbare Energien gedeckt werden, teilt das Statistische Bundesamt mit. Noch mehr Ökostrom wurde 2023 erzeugt, nämlich 56 Prozent.

Allerdings wurden zwischen Januar und März 2024 in Deutschland 7,5 Prozent weniger Strom produziert und ins Stromnetz eingespeist als noch im ersten Quartal 2023 – nämlich rund 120 Milliarden Kilowattstunden.