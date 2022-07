Sehnsucht nach der Lichtgestalt: Robert Habeck und die Wirtschaft

Euphorie so kann man den Beitrag auch titulieren. Hr. Habeck scheint in anderen Welt zu leben. Er redet schon wieder von weiteren Sanktionen gegen Russland, obwohl die Probleme der Ölversorgung noch nicht ausgestanden und er beim Gaspreis für nächsten Winter für eine Familie mit Mehrbelastung in vierstelliger Summe redet. Schiffe für den LNG Transport gibt es auch genug , wenn man nur bereit Höchstpreise zu bezahlen. Und er freut sich, wenn in Russland Flugzeuge nicht mehr fliegen können wegen Mangel an Ersatzteilen und die Sicherheit in der Luftfahrt dort schwindet. Der Mann erinnert mich an den UA Präsidenten, der täglich vom Sieg redet und die Realität ignoriert- so Habeck bei der Energieversorgung des Landes.

Antworten Melden Permalink