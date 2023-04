Scheitert die Energiewende an unserem Stromnetz?

Plus Unser Strombedarf wächst durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe massiv. Doch die Netze sind dafür gar nicht ausgelegt. Kann die Energiewende überhaupt gelingen?

Es ist eine (zu) romantische Vorstellung vom ländlichen Raum der Zukunft: In ein paar Jahren fahren Millionen Menschen ein E-Auto und können es quasiautark mit den vielen Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern selbst laden. Unabhängig von in die Höhe schießenden Gas- oder Strompreisen. Mit der überschüssigen Energie können Häuslebesitzerinnen und -besitzer sogar noch ihre Wärmepumpe betreiben. Ein klimafreundliches Schwaben.

So einfach ist es aber leider nicht: Denn dafür braucht es eine stabile Strominfrastruktur. Unser Strombedarf steigt schneller als je zuvor, während die Netze die nötigen Mengen gar nicht transportieren können. Vor dem Hintergrund der Energiewende ein großes Problem, das bewusst verschlafen wurde, so der Vorwurf von Wirtschaftsexpertinnen und -experten. Die Politik ist für das Problem verantwortlich, lösen können es aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher.