Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 stehen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vor der Entscheidung, wer in den nächsten Bundestag einzieht. Im Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (Wahlkreis 79) entscheiden mehr als 195.000 Wahlberechtigte mit. Dieser Wahlkreis, einer der zwölf Berliner Wahlkreise, umfasst den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, mit Ausnahme des Gebiets nördlich der Spree.

Alle weiteren wichtigen Informationen zur Bundestagswahl 2025 und dem Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es hier im Artikel. Nach der Auszählung werden hier die Ergebnisse veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf stehen nach der Auszählung der Stimmen im Datencenter zur Verfügung. Dort können Sie sehen, welcher Direktkandidat die meisten Erststimmen erhalten hat und wie sich die Zweitstimmen auf die Parteien verteilen.

Die Wahllokale öffnen am 23. Februar 2025 um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Bereits im Vorfeld konnten Wählerinnen und Wähler wie gewohnt die Briefwahl nutzen. Diese Stimmen werden gemeinsam mit denen aus der Wahl vor Ort nach Schließung der Wahllokale ausgezählt.

Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: Welche Gebiete gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 79

Der Wahlkreis 79 umfasst den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, jedoch ohne das Gebiet nördlich der Spree, das zum Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord (77) gehört. Somit gehören folgende Ortsteile zum Wahlkreis:

Charlottenburg

Wilmersdorf

Schmargendorf

Grunewald

Westend

Charlottenburg-Nord

Hallensee

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis bei 68,1 Prozent. Der Wettbewerb um das Direktmandat war besonders eng und endete mit einem Sieg von Michael Müller (SPD), der sich knapp gegen Lisa Paus (Grüne) und Klaus-Dieter Gröhler (CDU) durchsetzte. Bei den Zweitstimmen hingegen vereinten die Grünen die meisten Stimmen hinter sich. Hier folgt ein genauer Überblick.

Erststimmen 2021:

Michael Müller (SPD): 25,6 Prozent

Lisa Paus (Grüne): 25,1 Prozent

Klaus-Dieter Gröhler (CDU): 25,1 Prozent

Christoph Meyer (FDP): 7,8 Prozent

Michael Efler (Die Linke): 5,6 Prozent

Eva-Marie Doerfler (AfD): 5,4 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent

Zweitstimmen 2021:

Grüne: 26,7 Prozent

CDU: 22,0 Prozent

SPD: 21,9 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

Die Linke: 6,6 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent