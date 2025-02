Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Bundestagswahl in Deutschland statt – mehr als ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant. Der Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Wahlkreis 80) gehört zu einem der zwölf Wahlkreise in der deutschen Hauptstadt. In diesem Artikel erhalten Sie eine Übersicht über die Wahlergebnisse und erfahren mehr über die Besonderheiten dieses Wahlkreises.

Bei der Bundestagswahl 2025 gilt eine Wahlrechtsreform: Die Anzahl der Sitze im Bundestag wird auf 630 reduziert. Das geschieht durch die Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Ziel der Reform ist es, die Effizienz des Parlaments zu steigern und Kosten zu sparen. Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse für den Wahlkreis 80 sowie einen Rückblick auf die Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg können am 23. Februar 2025 ihre Stimmen abgeben. Die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen werden nach der offiziellen Auszählung hier im Datencenter veröffentlicht.

Die Wahllokale sind am 23. Februar von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, vorab per Briefwahl abzustimmen. Für die Stimmabgabe im Wahllokal ist die persönliche Wahlbenachrichtigung nötig.

Berlin-Tempelhof-Schöneberg: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 80?

Der Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Wahlkreis 80) umfasst den gesamten Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Dieser gliedert sich in die folgenden Ortsteile:

Schöneberg

Friedenau

Tempelhof

Mariendorf

Marienfelde

Lichtenrade

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg

Im Jahr 2021 wurde der Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg noch unter der Nummer 81 geführt. Die Wahlbeteiligung betrug 74,3 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl konnte sich Kevin Kühnert von der SPD das Direktmandat sichern. Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen:

Die Erststimmen bei der Bundestagswahl 2021:

Kevin Kühnert (SPD): 26,7 Prozent

Renate Künast (Grüne): 25,2 Prozent

Jan-Marco Luczak (CDU): 22,4 Prozent

Lars Lindemann (FDP): 7,1 Prozent

Alexander King (Die Linke): 6,0 Prozent

Frank-Christian Hansel (AfD): 5,9 Prozent

Sonstige: 6,7 Prozent

Die Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2021:

SPD: 24,3 Prozent

Grüne: 25,3 Prozent

CDU: 18,8 Prozent

FDP: 9,2 Prozent

Die Linke: 7,5 Prozent

AfD: 6,4 Prozent

Sonstige: 8,5 Prozent