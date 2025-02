Wahlkreis Coburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Migration, Verteidigung und Wirtschaft als zentrale Wahlkampfthemen: Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bringt unter anderem Fragen über Zuwanderung, Sicherheit und Steuern in den Fokus. Auch im Wahlkreis Coburg wird darüber abgestimmt. Wie haben sich die Bürgerinnen und Bürger entschieden? Wir liefern Ihnen die Antwort. Nach der Auszählung gibt es das Wahlergebnis in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Coburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wer im Wahllokal wählen möchte, benötigt die Wahlbenachrichtigung und muss sich ausweisen. Wie gewohnt schließen die Wahllokale bei der Bundestagswahl um 18 Uhr. Umfragen zur Wahl boten schon vor den Hochrechnungen erste Hinweise zum möglichen Wahlausgang.

Hier im Datencenter können die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Coburg nach der Auszählung abgerufen werden.

Coburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 237?

Der Wahlkreis 237 umfasst:

Kreisfreie Stadt Coburg

Landkreis Kronach (Einwohnerzahlen vom 31.12..2023)

Kronach (16.924)

Küps (7818)

Ludwigsstadt (3315)

Marktrodach (3686)

Mitwitz (2854)

Nordhalben (1626)

Pressig (3920)

Reichenbach (672)

Schneckenlohe (1001)

Steinbach a.Wald (3041)

Steinwiesen (3333)

Stockheim (4815)

Teuschnitz (1921)

Tettau (1965)

Tschirn (508)

Wallenfels (2566)

Weißenbrunn (2808)

Wilhelmsthal (3521)

Vom Landkreis Hof

Gemeinde Geroldsgrün

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 238

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Coburg

2021 gewann Dr. Jonas Alexander Tecumseh Geissler, CSU, mit 36,5 % den Wahlkreis. Der trug damals noch die Nummer 238. Hinter Geissler rangierte Ramona Brehm von SPD mit 26,1 % auf dem zweiten Platz. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,1 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Jonas Geissler, CSU: 36,5 %

Ramona Brehm, SPD: 26,1 %

Sebastian Johannes Görtler, AfD: 9,7 %

Johannes Wagner, GRÜNE: 8,6 %

Rainer Möbus, FREIE WÄHLER: 7,5 %

Jens-Uwe Peter, FDP: 5,2 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 31,9 %

SPD: 25,2 %

AfD: 10,4 %

GRÜNE: 9,3 %

FDP: 8,7 %

FREIE WÄHLER: 6,1 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.