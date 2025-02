Wahlkreis Dresden II – Bautzen II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Anstatt wie gewohnt nach vier Jahren den Bundestag im Herbst zu wählen, geben Wahlberechtigte ihre Stimme bereits am 23. Februar 2025 ab. Der Grund für diese Besonderheit ist das Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition und die anschließende Vertrauensfrage von Olaf Scholz, bei der er erwartungsgemäß keine Mehrheit erhielt. Das führte zur vorgezogenen Neuwahl.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II gewählt? Die Antwort darauf erhalten Sie hier. Sobald die Stimmen im Wahlkreis 159 ausgezählt sind, können Sie die Ergebnisse hier nachlesen. Zum Vergleich finden Sie am Ende des Artikels auch die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Dresden II - Bautzen II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wie gewohnt besteht bei der Bundestagswahl die Möglichkeit, per Briefwahl oder direkt im Wahllokal zu wählen. Um im Lokal am 23. Februar 2025 wählen zu können, benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung. Diese enthält nicht nur die Adresse Ihres Wahllokals, sondern dient auch zur Identifizierung bzw. zum Nachweis Ihrer Wahlberechtigung. Die Wahllokale schließen am Abend des 23. Februar um 18 Uhr. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Dresden II - Bautzen II hier im Datencenter.

Dresden II - Bautzen II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 159?

Der Wahlkreis 159 besteht aus einigen Bezirken der Stadt Dresden und aus Gemeinden des Landkreises Bautzen. Welche das genau sind, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Ortsamtsbereiche der Stadt Dresden:

Cotta

Klotzsche

Loschwitz

Neustadt

Pieschen

Ortschaften der Stadt Dresden:

Altfranken

Cossebaude

Gompitz

Langebrück

Mobschatz

Oberwartha

Schönborn

Schönfeld-Weißig

Weixdorf

Gemeinden des Landkreises Bautzen:

Arnsdorf

Großröhrsdorf

Ottendorf-Okrilla

Radeberg

Wachau

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 159 bei 80,8 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah wie folgt aus:

Lars Rohwer (CDU): 18,6 Prozent

Andreas Harlaß (AfD): 18,6 Prozent

Stephan Schumann (SPD): 15,3 Prozent

Merle Spellerberg (GRÜNE): 13,6 Prozent

Silvio Lang (DIE LINKE): 11,8 Prozent

Silke Müller (FDP): 11,0 Prozent

Charlotte Brock (Die PARTEI): 2,3 Prozent

Anke Althoff (dieBasis): 2,0 Prozent

Korvin Lemke (Freie Wähler): 1,8 Prozent

Frank Hannig (Einzelbewerber): 1,7 Prozent

Anne Herpertz (PIRATEN): 1,4 Prozent

Andreas Kabus (Gesundheitsforschung): 0,7 Prozent

Florian Busch (ÖDP): 0,6 Prozent

Jens Düvelshaupt (Einzelbewerber): 0,3 Prozent

Günter Slave (MLPD): 0,2 Prozent

Michael Gründler (BüSo): 0,1 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah 2021 so aus:

AfD: 19,2 Prozent

GRÜNE: 16,6 Prozent

SPD: 16,3 Prozent

CDU: 13,8 Prozent

FDP: 12,2 Prozent

LINKE: 11,1 Prozent

Sonstige: 10,8 Prozent