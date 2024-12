Wahlkreis Flensburg – Schleswig: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands den 21. Deutschen Bundestag. Am 23. Februar entscheiden sie über die Zusammensetzung des Parlaments und damit über die politische Ausrichtung des Landes in den kommenden Jahren. Die Öffnungszeiten der Wahllokale liegen an diesem Tag zwischen 8 und 18 Uhr.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Zur Wahl ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Dort wird mit der Erststimme entschieden, welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ins Parlament einziehen. Die Sitzverteilung im Bundestag hängt aber von der Zweitstimme ab.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Ergebnisse im Wahlkreis Flensburg - Schleswig zur Bundestagswahl 2025. Außerdem lesen Sie, welche Gebiete zum Wahlkreis Flensburg - Schleswig gehören und wie dort die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 ausgefallen waren.

Wahlergebnisse für Flensburg - Schleswig: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 wurde durch das Aus der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nötig. Am 23. Februar wird darüber entschieden, welche Parteien wie viel Einfluss bekommen. Am Wahlabend richtet sich der Blick auch auf die Wahlkreise, die den Ausgang der Wahl entscheidend prägen.

Auch im Wahlkreis Flensburg-Schleswig in Schleswig-Holstein wird die politische Stimmung an den Urnen deutlich. Hier finden Sie die Wahlergebnisse im Wahlkreis Flensburg-Schleswig für die Bundestagswahl 2025 direkt nach der Stimmauswertung.

Flensburg - Schleswig: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 1?

Der Wahlkreis Flensburg-Schleswig trägt die Wahlkreisnummer 1. Mit der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg umfasst er eine vielfältige Region, die traditionell umkämpft ist. Hier treffen urbane und ländliche Interessen aufeinander, was den Wahlkreis politisch besonders spannend macht. Diese Gebiete gehören zum Wahlkreis Flensburg - Schleswig:

Kreisfreie Stadt Flensburg

Kreis Schleswig-Flensburg

mit den Orten:

Ahneby

Alt Bennebek

Arnis, Stadt

Ausacker

Bergenhusen

Bollingstedt

Boren

Borgwedel

Brebel

Brodersby

Busdorf

Böel

Böklund

Börm

Böxlund

Dannewerk

Dollerup

Dollrottfeld

Dörpstedt

Eggebek

Ekenis

Ellingstedt

Erfde

Esgrus

Fahrdorf

Freienwill

Gelting

Geltorf

Glücksburg (Ostsee), Stadt

Goltoft

Groß Rheide

Großenwiehe

Großsolt

Grundhof

Grödersby

Handewitt

Harrislee

Hasselberg

Havetoft

Havetoftloit

Hollingstedt

Holt

Husby

Hörup

Hürup

Hüsby

Idstedt

Jagel

Janneby

Jardelund

Jerrishoe

Jörl

Jübek

Kappeln, Stadt

Kiesby

Klappholz

Klein Bennebek

Klein Rheide

Kronsgaard

Kropp

Langballig

Langstedt

Lindewitt

Loit

Lottorf

Lürschau

Maasbüll

Maasholm

Medelby

Meggerdorf

Meyn

Mohrkirch

Munkbrarup

Neuberend

Nieby

Niesgrau

Norderbrarup

Norderstapel

Nordhackstedt

Nottfeld

Nübel

Oersberg

Oeversee

Osterby

Pommerby

Quern

Rabel

Rabenholz

Rabenkirchen-Faulück

Ringsberg

Rüde

Rügge

Satrup

Saustrup

Schaalby

Schafflund

Scheggerott

Schleswig, Stadt

Schnarup-Thumby

Schuby

Selk

Sieverstedt

Silberstedt

Sollerup

Stangheck

Steinberg

Steinbergkirche

Steinfeld

Sterup

Stolk

Stoltebüll

Struxdorf

Sörup

Süderbrarup

Süderfahrenstedt

Süderhackstedt

Süderstapel

Taarstedt

Tarp

Tastrup

Tetenhusen

Tielen

Tolk

Treia

Twedt

Ulsnis

Wagersrott

Wallsbüll

Wanderup

Wees

Weesby

Westerholz

Wohlde

Ülsby

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Flensburg - Schleswig

Im Wahlkreis Schleswig-Flensburg erhielt Robert Habeck von den Grünen bei der Wahl 2021 die meisten Erststimmen mit einem Anteil von 28,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug laut dem Bundeswahlleiter 77,8 Prozent. Im Folgenden ist eine Übersicht der Verteilung der Erststimmen zu finden:

Robert Habeck (GRÜNE): 28,1 Prozent

Petra Nicolaisen (CDU): 23,4 Prozent

Franziska Brzezicha (SPD): 21,8 Prozent

Stefan Seidler (SSW): 7,3 Prozent

Christoph Anastasiadis (FDP): 6,9 Prozent

Jan Petersen-Brendel (AfD): 5,5 Prozent

Katrine Hoop (DIE LINKE): 3,7 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

So haben sich 2021 im Wahlkreis 1 die Wählerinnen und Wähler bei der Zweitstimme entschieden:

SPD: 25,5 Prozent

CDU: 20,4 Prozent

GRÜNE: 18,6 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

SSW: 9,2 Prozent

AfD: 5,8 Prozent

DIE LINKE: 4,2 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent