Wahlkreis Groß-Gerau: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. An diesem Tag haben alle wahlberechtigten deutschen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und somit Einfluss auf die politische Ausrichtung des Landes zu nehmen. Ob die aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zutreffen, wird sich am Wahlabend zeigen, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Wichtig zu wissen ist, dass die Wahlreform zu einer Reduzierung der Mandate im Bundestag führt. Die Anzahl der Bundestagssitze sinkt auf 630, da Überhang- und Ausgleichsmandate künftig entfallen. Welche Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien im neuen Bundestag vertreten sind, entscheidet sich in den insgesamt 299 Wahlkreisen der Bundesrepublik. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf den Wahlkreis Groß-Gerau in Hessen – Wahlkreis Nummer 183 bei der Bundestagswahl 2025. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Groß-Gerau: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Wahlkreis Groß-Gerau 2025 werden die Wahlergebnisse nach der Auswertung der Stimmen in unserem Datencenter verfügbar sein. Wer sich als Direktkandidat durchsetzt und das Mandat für die Region gewinnt, wird sich erst nach der Wahl zeigen.

Alle Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von 8 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend geöffnet. Alternativ konnte jeder Wahlberechtigte seine Stimmen bereits im vorher per Briefwahl abgeben.

Groß-Gerau: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 183?

Bei der letzten Bundestagswahl wurde der Landkreis noch unter der Wahlkreisnummer 184 geführt. Der Wahlkreis Groß-Gerau umfasst sämtliche Städte und Gemeinden im südhessischen Landkreis Groß-Gerau sowie Teile des Kreises.

Städte im Wahlkreis:

Gernsheim

Ginsheim-Gustavsburg

Groß-Gerau

Kelsterbach

Mörfelden-Walldorf

Raunheim

Riedstadt

Rüsselsheim am Main

Gemeinden im Wahlkreis:

Biebesheim am Rhein

Bischofsheim

Büttelborn

Nauheim

Stockstadt am Rhein

Trebur

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Groß-Gerau

Bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Groß-Gerau zeigten die Wählerinnen und Wähler klare Präferenzen bei den Erst- und Zweitstimmen, wobei die SPD mit Melanie Wegling als Direktkandidatin am besten abschnitt.

Die Erststimmen 2021:

Stefan Sauer (CDU): 27,7 Prozent

Melanie Wegling (SPD): 33,5 Prozent

Thorsten Blümlein (AfD): 8,5 Prozent

Stephan Dehler (FDP): 8,4 Prozent

Lars Nitschke (GRÜNE): 11,7 Prozent

Jörg Cezanne (Die LINKE): 4,0 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent

Die Zweitstimmen 2021:

CDU: 21,4 Prozent

SPD: 29,8 Prozent

AfD: 8,8 Prozent

FDP: 11,8 Prozent

GRÜNE: 14,8 Prozent

Die LINKE: 4,2 Prozent

Sonstige: 9,2 Prozent