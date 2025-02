Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Wahl des neuen Bundestags aufgerufen. Wer seine Stimmen nicht bereits per Briefwahl eingereicht hat, kann sie am Wahltag in den vorgesehenen Wahllokalen abgeben – so auch im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden, der den Landkreis Hameln-Pyrmont, den Landkreis Holzminden und Teile aus dem Landkreis Northeim in Niedersachsen umfasst.

Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, werden die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis mit der Nummer 46 hier veröffentlicht. Zur Einordnung bieten wir außerdem einen Rückblick auf die Resultate der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Hameln-Pyrmont – Holzminden: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Die Adresse des für Sie zuständigen Wahllokals ist auf Ihrer Wahlbenachrichtigung vermerkt, die Sie nach Möglichkeit mitbringen sollten. Schon vor der Wahl gaben Umfragen erste Hinweise auf mögliche Ergebnisse der Bundestagswahl 2025. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich noch am Wahlabend oder spätestens am Morgen danach vorliegen. Sobald die Stimmen im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden ausgezählt sind, können Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier im Datencenter abrufen.

Falls Ihre Wahlbenachrichtigung nicht auffindbar ist, können Sie dennoch wählen. Zudem besteht die Möglichkeit, ein anderes Wahllokal zu nutzen. Auch nach den neuen Regelungen des Wahlrechts haben Wählerinnen und Wähler weiterhin die Möglichkeit, sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme abzugeben.

Hameln-Pyrmont – Holzminden: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 46?

Hier haben wir alle Städte und Gemeinden aufgelistet, die bei der Bundestagswahl 2025 erneut zum Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden gehören:

Landkreis Hameln-Pyrmont

Aerzen, Flecken

Bad Münder am Deister, Stadt

Bad Pyrmont, Stadt

Coppenbrügge, Flecken

Emmerthal

Hameln, Stadt

Hessisch Oldendorf, Stadt

Salzhemmendorf, Flecken

Landkreis Holzminden

Arholzen

Bevern, Flecken

Bodenwerder, Stadt

Boffzen

Brevörde

Deensen

Delligsen, Flecken

Derental

Dielmissen

Eimen

Eschershausen

Eschershausen, Stadt

Fürstenberg

Golmbach

Halle

Hehlen

Heinade

Heinsen

Heyen

Holenberg

Holzen

Holzminden

Holzminden, Stadt

Kirchbrak

Lauenförde, Flecken

Lenne

Lüerdissen

Merxhausen

Negenborn

Ottenstein, Flecken

Pegestorf

Polle, Flecken

Stadtoldendorf, Stadt

Vahlbruch

Wangelnstedt

Vom Landkreis Northeim

Flecken Bodenfelde

Stadt Uslar und das gemeindefreie Gebiet Solling

Die restlichen Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Northeim liegen im Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden

2021 waren im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden 184.471 Personen bei der Bundestagswahl zugelassen. 132.893 Bürgerinnen und Bürger haben tatsächlich an der Wahl teilgenommen. Die meisten Erststimmen gingen damals an die SPD:

Johannes Schraps (SPD): 43,2 Prozent

Mareike Wulf (CDU): 25,5 Prozent

Helge Limburg (GRÜNE): 10,1 Prozent

Delia Klages (AfD): 8,5 Prozent

Moritz Mönkemeyer (FDP): 6,9 Prozent

Stephan Marquardt (DIE LINKE): 2,8 Prozent

Die Zweitstimmen im Wahlkreis 46 verteilten sich wie folgt:

SPD: 36,8 Prozent

CDU: 22,6 Prozent

GRÜNE: 13,1 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

AfD: 8,8 Prozent

DIE LINKE: 2,8 Prozent

Sonstig: 5,4 Prozent