Wahlkreis Hannover-Land II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl 2025 findet früher als ursprünglich vorgesehen statt: Statt im Herbst wird bereits am 23. Februar gewählt. Grund für die vorgezogene Wahl ist das Ende der Ampel-Koalition. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind in diesem Jahr rund 59,2 Millionen Menschen in Deutschland stimmberechtigt. Die Wahlbeteiligung hat seit 1998 jedoch nicht mehr die 80-Prozent-Marke überschritten.

Auch der Wahlkreis Hannover-Land II in Niedersachsen steht bei der Bundestagswahl 2025 im Fokus. Sobald die Stimmen vollständig ausgezählt sind, werden die Ergebnisse hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Hannover-Land II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch mit der neuen Wahlrechtsreform bleibt das Prinzip bestehen: Wählerinnen und Wähler geben weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme ab. Sobald die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnt die Stimmauszählung. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Hannover-Land II werden unmittelbar nach der offiziellen Auswertung hier in unserem Datencenter veröffentlicht.

Hannover-Land II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 47?

Alle 299 deutschen Wahlkreise tragen bei den Bundestagswahlen eine eigene Nummer. Dem Wahlkreis Hannover-Land II wurde die Nummer 47 zugeteilt. Diese Städte und Gemeinden aus der Region Hannover liegen im Wahlkreis Hannover-Land II:

Von der Region Hannover

Stadt Barsinghause

Stadt Gehrden

Stadt Hemminge

Stadt Laatzen

Stadt Lehrte

Stadt Pattensen

Stadt Ronnenberg

Stadt Seelze

Stadt Sehnde

Stadt Springe

Uetze

Wennigsen (Deister)

Die übrigen Städte und Gemeinden liegen in den Wahlkreisen Stadt Hannover I, Stadt Hannover II und Hannover-Land I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hannover-Land II

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Hannover-Land II lag 2021 bei 76,0 Prozent. Das Direktmandat konnte sich damals der SPD-Politiker Matthias Miersch sichern. Hier finden Sie einen Überblick, wie sich die restlichen Erststimmen verteilten:

Matthias Miersch (SPD): 40,7 Prozent

Tilman Kuban (CDU): 25,5 Prozent

Simone Meyer (GRÜNE): 12,4 Prozent

Dirk Brandes (AfD): 7,5 Prozent

Nadin Zaya (FDP): 6,6 Prozent

Thorsten Kuhn (DIE LINKE): 2,3 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen holte die SPD die meisten Stimmen aus dem Wahlkreis Hannover-Land II:

SPD: 34,6 Prozent

CDU: 22,7 Prozent

GRÜNE: 16,3 Prozent

FDP: 10,2 Prozent

AfD: 7,7 Prozent

DIE LINKE: 2,8 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent