Wahlkreis Harburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition finden in Deutschland vorgezogene Bundestagswahlen statt. Am 23. Februar 2025 sind auch die Wahlberechtigten im Bundestagswahlkreis Harburg dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Wie bei Bundestagswahlen üblich stehen den Wählerinnen und Wählern zwei Stimmen zur Verfügung. Die Wahllokale schließen planmäßig um 18 Uhr. Bereits im Vorfeld gaben Umfragen erste Hinweise auf mögliche Ergebnisse.

Das vorläufige Wahlergebnis wird voraussichtlich noch am Wahlabend oder spätestens am Morgen des folgenden Tages veröffentlicht. Die Ergebnisse für den Wahlkreis Harburg sind nach Abschluss der Auszählung in diesem Artikel abrufbar.

Wahlergebnisse für Harburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Sobald die Stimmen im Wahlkreis Harburg vollständig ausgezählt sind, werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier im Datencenter veröffentlicht.

Laut dem Statistischen Bundesamt sind bei der vorgezogenen Wahl rund 59,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt – 30,6 Millionen Frauen und 28,6 Millionen Männer. Wählerinnen und Wähler sollten am Wahltag ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Dieses Dokument enthält unter anderem die Adresse des zuständigen Wahllokals.

Harburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 36?

Der Wahlkreis Harburg in Niedersachsen setzt sich aus den Städten und Gemeinden, die im gleichnamigen Landkreis Harburg liegen, zusammen:

Appel

Asendorf

Bendestorf

Brackel

Buchholz in der Nordheide, Stadt

Dohren

Drage

Drestedt

Egestorf

Eyendorf

Garlstorf

Garstedt

Gödenstorf

Halvesbostel

Handeloh

Hanstedt

Harmstorf

Heidenau

Hollenstedt

Jesteburg

Kakenstorf

Königsmoor

Marschacht

Marxen

Moisburg

Neu Wulmstorf

Otter

Regesbostel

Rosengarten

Salzhausen

Seevetal

Stelle

Tespe

Toppenstedt

Tostedt

Undeloh

Vierhöfen

Welle

Wenzendorf

Winsen (Luhe), Stadt

Wistedt

Wulfsen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Harburg

Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt Svenja Stadler von der SPD im Wahlkreis Harburg mit einem knappen Vorsprung die meisten Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,1 Prozent. Die Verteilung der übrigen Erststimmen gestaltete sich wie folgt:

Svenja Stadler (SPD): 31,0 Prozent

Michael Grosse-Brömer (CDU): 29,1 Prozent

Nadja Weippert (GRÜNE): 15,0 Prozent

Nino Ruschmeyer (FDP): 9,0 Prozent

Henning Schwieger (AfD): 6,9 Prozent

Joachim Kotteck (DIE LINKE): 2,6 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die SPD mit 4,3 Prozentpunkten vor der CDU:

SPD: 29,1 Prozent

CDU: 24,8 Prozent

GRÜNE: 16,7 Prozent

FDP: 12,7 Prozent

AfD: 7,3 Prozent

DIE LINKE: 2,9 Prozent

Sonstige: 6,6 Prozent