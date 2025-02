Wahlkreis Ingolstadt: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Politische Richtungswahl in Deutschland: Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 steht im Zeichen großer Herausforderungen. Die Wähler im Wahlkreis Ingolstadt entscheiden mit. Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Ingolstadt: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen bei der Bundestagswahl traditionell um 18 Uhr. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 gaben vorher schon einen Einblick, wie die Ergebnisse aussehen könnten. Für die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal wird die Wahlbenachrichtigung benötigt.

Hier im Datencenter sind nach der Auszählung die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Ingolstadt verfügbar.

Ingolstadt: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 215?

Der Wahlkreis 215 umfasst die folgenden Gebiete:

Kreisfreie Stadt Ingolstadt

Landkreis Eichstätt

Adelschlag

Altmannstein

Beilngries

Böhmfeld

Buxheim

Denkendorf

Dollnstein

Eichstätt

Egweil

Eitensheim

Gaimersheim

Großmehring

Hepberg

Hitzhofen

Kinding

Kipfenberg

Kösching

Lenting

Mindelstetten

Mörnsheim

Nassenfels

Oberdolling

Pförring

Pollenfeld

Schernfeld

Stammham

Titting

Walting

Wellheim

Wettstetten

Vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Gemeinden Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Neuburg a.d.Donau, Oberhausen, Rennertshofen und Weichering sowie Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d.Donau mit Bergheim und Rohrenfels.

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 213.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ingolstadt

2021 gewann Dr. Reinhard Brandl von der CSU den Wahlkreis Ingolstadt– der seinerzeit noch die Ziffer 216 trug – mit 44,9 Prozent. Hinter ihm rangierte Jessica Meier (SPD) mit 13,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,6 Prozent.

Dies ist die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Reinhard Brandl (CSU): 44,9 %

Jessica Meier (SPD): 13,9 %

Joachim Siebler (GRÜNE): 9,8 %

Lukas Rehm (AfD): 9,6 %

Christian Wolfgang Ponzer (FREIE WÄHLER): 8,3 %

Theresa Ley (FDP): 5,8 %

Hier die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 34,6 %

SPD: 16,9 %

GRÜNE: 11,2 %

FDP: 10,6 %

AfD: 10,0 %

FREIE WÄHLER: 8,4 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.