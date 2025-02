Wahlkreis Kiel: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 gilt eine Wahlrechtsreform. Nun können Parteien nur noch so viele Abgeordnete in den Bundestag entsenden, wie es ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Ziel der Reform ist es, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag zu verringern. In der Vergangenheit war das Parlament aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten regelmäßig größer als die gesetzlich vorgesehene Zahl von 598 Sitzen. In der aktuellen Legislaturperiode sitzen 736 Abgeordnete im Bundestag. Mit der neuen Regelung wird die Zahl der Sitze auf 630 begrenzt.

Welche Parteien wie viele Sitze im 21. Bundestag bekommen, entscheidet sich unter anderem im Wahlkreis Kiel. Hier finden Sie direkt nach der Stimmauszählung alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis mit der Nummer 5.

Wahlergebnisse für Kiel: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Umfragen spielen vor Wahlen eine wichtige Rolle, da sie einen Überblick über die gegenwärtige politische Stimmung geben. Sie können jedoch nicht mit Sicherheit das tatsächliche Wahlverhalten vorhersagen. Umfragen sind nicht mit den endgültigen Wahlergebnissen gleichzusetzen. Sobald alle Stimmen aus dem Wahlkreis Kiel ausgezählt wurden, können Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter abrufen.

Kiel: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 5?

Im Wahlkreis Kiel gibt es über 200.000 Wahlberechtigte, die sich auf folgende Kieler Stadtteile und Gemeinden verteilen:

Kreisfreie Stadt Kiel

Altstadt

Blücherplatz

Brunswik

Damperhof

Düsternbrook

Ellerbek

Elmschenhagen

Exerzierplatz

Friedrichsort

Gaarden-Ost

Gaarden-Süd/Kronsburg

Hassee

Hasseldieksdamm

Holtenau

Meimersdorf

Mettenhof

Moorsee

Neumühlen-Dietrichsdorf

Pries

Ravensberg

Rönne

Russee

Suchsdorf

Schilksee

Schreventeich

Südfriedhof

Vorstadt

Wellingdorf

Wellsee

Wik

Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde

Altenholz

Kronshagen

Im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde liegen die restlichen Gemeinden aus dem Landkreis Rendsburg-Eckernförde.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kiel

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Kiel lag 2021 bei 77,0 Prozent. Mathias Stein von der SPD konnte mit 29,5 Prozent die meisten Erststimmen für sich beanspruchen. So haben sich die anderen Erststimmen verteilt:

Mathias Stein (SPD): 29,5 Prozent

Luise Amtsberg (GRÜNE): 28,1 Prozent

Thomas Stritzl (CDU): 18,4 Prozent

Max Mordhorst (FDP): 7,4 Prozent

Lorenz Beutin (DIE LINKE): 4,7 Prozent

Eike Reimers (AfD): 4,6 Prozent

Bei den Zweitstimmen schnitt die Partei Bündnis 90/Die Grünen am besten ab:

GRÜNE: 28,4 Prozent

SPD: 26,0 Prozent

CDU: 15,4 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

DIE LINKE: 6,1 Prozent

AfD: 4,9 Prozent

SSW: 2,9 Prozent

Sonstige: 5,8 Prozent