Wahlkreis Kulmbach: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 6. November hatte der Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen. Vorangegangen war ein langer Streit, der in erster Linie den nächsten Haushalt und die Wirtschaftspolitik betraf. Nach der Entlassung ihres Ministers war die FDP aus der Regierung ausgestiegen, die daraufhin ohne Mehrheit dastand. Scholz hatte daraufhin die Vertrauensfrage gestellt, um die Auflösung des aktuellen Bundestags und damit Neuwahlen am 23. Februar 2025 auf den Weg zu bringen. Die Wähler im Wahlkreis Kulmbach tragen nun zu einer entscheidenden Bundestagswahl bei. Wie haben sie gewählt? Nach der Auszählung gibt es die Ergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Kulmbach: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Für die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal wird die Wahlbenachrichtigung benötigt. Erst- und Zweitstimmen bleiben trotz neuer Regelungen im Wahlrecht erhalten – es ging den Gesetzgebern vor allem darum, den Bundestag zu verkleinern.

Im folgenden Datencenter sind nach der Auszählung die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Kulmbach verfügbar.

Kulmbach: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 239?

Der Wahlkreis 239 umfasst:

Landkreis Kulmbach (Einwohnerzahlen vom 31.12.2023)

Grafengehaig (839)

Guttenberg (467)

Harsdorf (955)

Himmelkron (3445)

Kasendorf (2469)

Ködnitz (1503)

Kulmbach, Große Kreisstadt (26.052)

Kupferberg (1070)

Ludwigschorgast (1000)

Mainleus (6545)

Marktleugast (3090)

Marktschorgast (1399)

Neudrossenfeld (3746)

Neuenmarkt (2971)

Presseck (1715)

Rugendorf (963)

Stadtsteinach (3183)

Thurnau (4111)

Trebgast (1561)

Untersteinach (1789)

Wirsberg (1893)

Wonsees (1190)

Landkreis Lichtenfels (Einwohnerzahlen vom 31.12.2023)

Altenkunstadt (5602)

Bad Staffelstein (10.651)

Burgkunstadt (6459)

Ebensfeld (5613)

Hochstadt a. Main (1625)

Lichtenfels (20.403)

Marktgraitz (1184)

Marktzeuln (1631)

Michelau i. OFr. (6168)

Redwitz a. d. Rodach (3416)

Weismain (4803)

Vom Landkreis Bamberg

Gemeinden Bischberg, Breitengüßbach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Scheßlitz, Viereth-Trunstadt, Zapfendorf

Verwaltungsgemeinschaft Baunach mit Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf

Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld mit Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 235.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kulmbach

2021 gewann Emmi Zeulner (CSU) mit 47,8 % den Wahlkreis. Der trug damals noch die Nummer 240. Zweiter wurde Simon Bodo Moritz von der SPD mit 16,2 %. Die Wahlbeteiligung betrug 81,2 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Emmi Zeulner, CSU: 47,8 %

Simon Bodo Moritz, SPD: 16,2 %

Theo Taubmann, AfD: 10,6 %

Jochen Sebastian Bergmann, FREIE WÄHLER: 7,6 %

Martin Herbert Pfeiffer, GRÜNE: 7,5 %

Claus Achim Ehrhardt, FDP: 4,8 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 36,2 %

SPD: 19,8 %

AfD: 11,6 %

GRÜNE: 8,8 %

FDP: 8,4 %

FREIE WÄHLER: 7,6 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.