Wahlkreis Lübeck: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Der Termin für die Wahl des 21. Deutschen Bundestages war ursprünglich für den 28. September 2025 geplant. Das Ende der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP machte jedoch eine vorgezogene Neuwahl erforderlich.

Auch im Wahlkreis Lübeck in Schleswig-Holstein findet am 23. Februar 2025 die Bundestagswahl statt. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Stadtteile und Gemeinden zu diesem Wahlkreis gehören. Zudem werden die Ergebnisse für Lübeck nach der Stimmauszählung veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Lübeck: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahlsonntag haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimmen im Rahmen der Bundestagswahl persönlich in einem Wahllokal abzugeben. Diese sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Einige Wählerinnen und Wähler nutzten zudem die Option der Briefwahl. Nach Abschluss der Auszählung werden die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen im Wahlkreis Lübeck für die Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter zur Verfügung gestellt.

Lübeck: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 11?

Der Wahlkreis Lübeck trägt bei der Bundestagswahl 2025 die Nummer 11. Hier haben wir alle zugehörigen Stadtteile und Gemeinden im Überblick für Sie:

Kreisfreie Stadt Lübeck

Buntekuh

Innenstadt

Kücknitz

Moisling

Schlutup

St. Gertrud

St. Jürgen

St. Lorenz Nord

St. Lorenz Süd

Travemünde

Vom Kreis Herzogtum Lauenburg

Amt Berkenthin

Behlendorf

Berkenthin

Bliestorf

Düchelsdorf

Göldenitz

Kastorf

Klempau

Krummesse

Niendorf bei Berkenthin

Rondeshagen

Sierksrade

Vom Amt Sandesneben-Nusse

Grinau

Groß Boden

Groß Schenkenberg

Klinkrade

Labenz

Linau

Lüchow

Sandesneben

Schiphorst

Schönberg

Schürensöhlen

Siebenbäumen

Sirksfelde

Steinhorst

Stubben

Wentorf (Amt Sandesneben)

Die übrigen Gemeinden aus dem Amt Sandesneben-Nusse befinden sich im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Lübeck

Im Wahlkreis Lübeck sind 2021 insgesamt 131.455 Personen zur Wahl des 20. Bundestags gegangen. Diese haben sich mit der Erst- und auch mit der Zweitstimme mehrheitlich für die SPD entschieden. So haben sich damals die Erststimmen verteilt:

Tim Klüssendorf (SPD): 34,1 Prozent

Claudia Schmidtke (CDU): 21,8 Prozent

Bruno Hönel (GRÜNE): 21,4 Prozent

Heike Stegemann (FDP): 7,5 Prozent

David Jenniches (AfD): 6,6 Prozent

Emil Tankacheyev (DIE LINKE): 3,1 Prozent

Das Ergebnis der Zweitstimmen lautete wie folgt:

SPD: 30,5 Prozent

GRÜNE: 22,4 Prozent

CDU: 18,1 Prozent

FDP: 10,5 Prozent

AfD: 6,8 Prozent

DIE LINKE: 4,4 Prozent

SSW: 1,3 Prozent

Sonstige: 6,0 Prozent