Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am Sonntag, dem 23. Februar, statt. Die Wahllokale öffnen an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr. Grund für die Neuwahl ist das Scheitern der bisherigen Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP, die sich am 6. November auflöste. Seitdem verfügt die Regierung über keine stabile Mehrheit im Bundestag. In der Folge stellte Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember 2024 die Vertrauensfrage, die er wie geplant verlor. Daraufhin bat er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um die Auflösung des Parlaments, was dieser am 27. Dezember 2024 bestätigte und die Neuwahl ansetzte.

Auch die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg in Niedersachsen sind am 23. Februar aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben. Die Ergebnisse aus dem Wahlkreis werden direkt nach der Auszählung hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Lüchow-Dannenberg – Lüneburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei der Bundestagswahl 2025 haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, entweder per Briefwahl oder im Wahllokal abzustimmen. Wer im Wahllokal wählen möchte, muss seine Wahlbenachrichtigung vorlegen. Nach Abschluss der Stimmauszählung im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter veröffentlicht.

Bei der Wahl haben die Bürgerinnen und Bürger zwei Stimmen: Die Erststimme dient der Wahl eines Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis. Die Zweitstimme ist jedoch von größerer Bedeutung, da sie darüber entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Diese Stimme gilt der Landesliste einer Partei, die eine Reihe von Kandidaten umfasst. Je nach Wahlergebnis ziehen die Kandidaten entsprechend ihrer Platzierung auf der Liste in das Parlament ein.

Lüchow-Dannenberg – Lüneburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 37?

Zum Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg gehören bei der Bundestagswahl 2025 die folgenden Orte und Gemeinden:

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Langendorf

Lemgow

Lübbow

Lüchow (Wendland), Stadt

Luckau (Wendland)

Lüdersburg

Lüneburg, Hansestadt

Mechtersen

Melbeck

Nahrendorf

Neetze

Neu Darchau

Oldendorf (Luhe)

Prezelle

Radbruch

Rehlingen

Reinstorf

Reppenstedt

Rullstorf

Scharnebeck

Schnackenburg, Stadt

Schnega

Soderstorf

Südergellersen

Thomasburg

Tosterglope

Trebel

Vastorf

Vögelsen

Waddeweitz

Wendisch Evern

Westergellersen

Wittorf

Woltersdorf

Wustrow (Wendland), Stadt

Zernien

Landkreis Lüneburg

Adendorf

Amelinghausen

Amt Neuhaus

Artlenburg, Flecken

Bardowick, Flecken

Barendorf

Barnstedt

Barum

Bergen an der Dumme, Flecken

Betzendorf

Bleckede, Stadt

Boitze

Brietlingen

Clenze, Flecken

Dahlem

Dahlenburg, Flecken

Damnatz

Dannenberg (Elbe), Stadt

Deutsch Evern

Echem

Embsen

Gartow, Flecken

Göhrde

Gorleben

Gusborn

Handorf

Hittbergen

Hitzacker (Elbe), Stadt

Höhbeck

Hohnstorf (Elbe)

Jameln

Karwitz

Kirchgellersen

Küsten

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg

Im September 2021 betrug die Wahlbeteiligung in Lüchow-Dannenberg – Lüneburg 76,2 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen ergab folgendes Bild:

Jakob Blankenburg (SPD): 28,2 Prozent

Julia Verlinden (GRÜNE): 25,1 Prozent

Eckhard Pols (CDU): 24,9 Prozent

Edzard Schmidt-Jortzig (FDP): 6,9 Prozent

Armin-Paulus Hampel (AfD): 6,3 Prozent

Thorben Peters (DIE LINKE): 3,9 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die SPD vor den anderen Parteien:

SPD: 29,9 Prozent

GRÜNE: 22,1 Prozent

CDU: 21,0 Prozent

FDP: 9,6 Prozent

AfD: 6,6 Prozent

DIE LINKE: 4,6 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent