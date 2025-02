Wahlkreis Mainz: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 entscheiden die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl nicht nur über die personelle Zusammensetzung des Parlaments, sondern auch über den künftigen politischen Kurs Deutschlands. Auch im Wahlkreis Mainz entscheiden die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Erststimme darüber, welche Kandidatin oder welcher Kandidat in den Bundestag einziehen soll. Die Zweitstimme bestimmt die Mehrheitsverhältnisse im Paralement. Welche politischen Kräfte setzen sich durch? Nach der Auszählung gibt es die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Mainz: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Das Wahlrecht kennt wie immer Erst- und Zweitstimme. Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme im Wahllokal abgeben, benötigen ihre Wahlbenachrichtigung. Die Abstimmung ist bis 18 Uhr möglich, danach beginnt die Stimmenauszählung. Umfragen zeigten bereits vor dem Wahltag Einschätzungen zu möglichen Ergebnissen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Mainz gibt es nach der Auszählung hier im Datencenter.

Mainz: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 204?

Der Wahlkreis 204 umfasst diese Gebiete:

Kreisfreie Stadt Mainz

Vom Landkreis Mainz-Bingen:

Verbandsfreie Gemeinden Bingen am Rhein, Budenheim, Ingelheim am Rhein

Verbandsgemeinde Gau-Algesheim mit Appenheim, Bubenheim, Engelstadt, Gau-Algesheim, Nieder-Hilbersheim, Ober-Hilbersheim, Ockenheim, Schwabenheim an der Selz

Verbandsgemeinde Nieder-Olm mit Essenheim, Jugenheim in Rheinhessen, KleinWinternheim, Nieder-Olm, Ober-Olm, Sörgenloch, Stadecken-Elsheim, Zornheim

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe mit Bacharach, Breitscheid, Manubach, Münster-Sarmsheim, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtingshausen, Waldalgesheim, Weiler bei Bingen

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 205.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mainz

2021 gewann Daniel Baldy von der SPD mit 24,9 % den Wahlkreis. Der trug bei der Bundestagswahl von 2021 die Nummer 205. Ihm folgte Ursula Maria Luise Groden-Kranich (CDU) mit 23,6 %. Die Wahlbeteiligung betrug 81,2 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Daniel Baldy, SPD: 24,9 %

Ursula Groden-Kranich, CDU: 23,6 %

Tabea Rößner, GRÜNE: 18,7 %

Gerhard Trabert, DIE LINKE: 12,4 %

Friedrich Sartorius, FDP: 7,2 %

Sebastian Münzenmaier, AfD: 5,2 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

SPD: 26,8 %

GRÜNE: 22,9 %

CDU: 21,2 %

FDP: 11,5 %

AfD: 5,4 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.