Wahlkreis Mittelems: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen neuen Bundestag. In 299 Wahlkreisen wird über die Zusammensetzung des Parlaments für die kommende Legislaturperiode entschieden. Dabei stehen den Wählerinnen und Wählern eine Erst- und eine Zweitstimme zur Verfügung.

Mit der Reform des Wahlrechts entfallen künftig Überhang- und Ausgleichsmandate. Dadurch kann es vorkommen, dass nicht in jedem Wahlkreis ein direkt gewählter Kandidat in den Bundestag einzieht. Auch im Wahlkreis Mittelems wird im Februar gewählt. In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht der zugehörigen Gemeinden sowie die Wahlergebnisse, sobald die Stimmen ausgezählt sind.

Wahlergebnisse für Mittelems: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Nach dem Ende der Ampel-Koalition ist eine vorgezogene Bundestagswahl notwendig. Am 23. Februar wird entschieden, welche Parteien in der nächsten Legislaturperiode wie viel Macht bekommen. Die Wahllokale öffnen an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr. Auch im Wahlkreis Mittelems wird sich die politische Lage in den Ergebnissen widerspiegeln. Nach der Auszählung der Stimmen werden die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Mittelems hier in unserem Datencenter bereitgestellt.

Mittelems: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 31?

Der Wahlkreis Mittelems in Niedersachsen trägt die Nummer 31 und setzt sich aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim und Gebieten des Landkreises Emsland zusammen. Folgende Orte sind bei der Bundestagswahl 2025 dem Wahlkreis Mittelems zugeteilt:

Landkreis Grafschaft Bentheim

Bad Bentheim, Stadt

Emlichheim

Engden

Esche

Georgsdorf

Getelo

Gölenkamp

Halle

Hoogstede

Isterberg

Itterbeck

Laar

Lage

Neuenhaus, Stadt

Nordhorn, Stadt

Ohne

Osterwald

Quendorf

Ringe

Samern

Schüttorf, Stadt

Uelsen

Wielen

Wietmarschen

Wilsum

Vom Landkreis Emsland

Emsbüren

Geeste

Haselünn, Stadt

Lingen, Stadt

Meppen, Stadt

Salzbergen

Samtgemeinde Freren :

Andervenne

Beesten

Freren, Stadt

Messingen

Thuine

Samtgemeinde Herzlake:

Dohren

Herzlake

Lähden

Samtgemeinde Lengerich:

Bawinkel

Gersten

Handrup

Langen

Lengerich

Wettrup

Samtgemeinde Spelle:

Lünne

Schapen

Spelle

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Emsland befinden sich im Wahlkreis Unterems.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mittelems

Im Wahlkreis Mittelems ergab sich 2021 eine Wahlbeteiligung von 77,4 Prozent. CDU-Politiker Albert Stegemann holte damals die meisten Erststimmen. So viel Prozente erzielten die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten:

Albert Stegemann (CDU): 40,5 Prozent

Daniela De Ridder (SPD): 29,2 Prozent

Everhard Hüsemann (GRÜNE): 12,6 Prozent

Jens Beeck (FDP): 9,7 Prozent

Danny Meiners (AfD): 5,0 Prozent

Helmuth Hoffmann (DIE LINKE): 2,2 Prozent

Bei den Zweitstimmen lag die CDU knapp vor der SPD:

CDU: 33,8 Prozent

SPD: 30,9 Prozent

GRÜNE: 12,5 Prozent

FDP: 11,8 Prozent

AfD: 5,1 Prozent

DIE LINKE: 2,2 Prozent

Sonstige: 3,6 Prozent