Wahlkreis München-West/Mitte: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Ein Land sortiert sich neu: Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 stellt die Weichen für die kommenden Jahre. Am 6. November hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von seinem Finanzminister Christian Lindner (FDP) getrennt. Der Entscheidung war ein langwieriger Konflikt vorausgegangen, der sich insbesondere um den kommenden Bundeshaushalt und die Wirtschaftspolitik drehte. Nach Lindners Entlassung zog sich die FDP aus der Regierungskoalition zurück, wodurch die Mehrheit der Regierung im Bundestag verloren ging. Scholz kündigte daraufhin an, die Vertrauensfrage zu stellen, um die Auflösung des Bundestags und vorgezogene Neuwahlen einzuleiten.

Die Wähler im Wahlkreis München-West/Mitte bestimmen den Kurs mit. Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für München-West/Mitte: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Um 18 Uhr schließen am Wahltag die Wahllokale. Bereits zuvor lieferten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 mögliche Hinweise auf den Ausgang. Wer persönlich im Wahllokal wählt und somit auf die Briefwahl verzichtet, sollte die Wahlbenachrichtigung und seinen – oder ihren – Personalausweis dabei haben. Übrigens: Die gewohnte Aufteilung in Erst- und Zweitstimmen bleibt uns übrigens im Wahlrecht erhalten. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis München-West/Mitte stehen nach der Auszählung im Datencenter zur Verfügung.

München-West/Mitte: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 219?

Der Wahlkreis 219 umfasst von der kreisfreien Stadt München die Stadtbezirke 2, 8, 9, 21 bis 23 und 25:

Allach-Untermenzing

Aubing-Lochhausen-Langwied

Laim

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Neuhausen-Nymphenburg

Pasing-Obermenzing

Schwanthalerhöhe

Die übrigen Stadtbezirke gehören zu den Wahlkreisen 16, 217 und 218.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis München-West/Mitte

2021 gewann Stephan Nikolaus Pilsinger von der CSU den Wahlkreis München-West/Mitte – der bei der vorigen Wahl noch die Ordnungsziffer 220 trug – mit 27,0 Prozent. Knapp hinter ihm landete mit nur 137 Stimmen weniger Dieter Gerald Janecek (GRÜNE): Er kam auf 26,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 81,8 Prozent.

Dies ist die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Stephan Pilsinger (CSU): 27,0 %

Dieter Janecek (GRÜNE): 26,9 %

Seija Anne Knorr-Köning (SPD): 19,9 %

Lukas Köhler (FDP): 9,7 %

Hier die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

GRÜNE: 27,5 %

CSU: 23,0 %

SPD: 19,0 %

FDP: 13,4 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.