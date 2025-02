Wahlkreis Neuss I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am 23. Februar statt. An diesem Tag können alle Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben, sofern sie nicht zuvor bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Der Bundestagswahlkreis Neuss I liegt in Nordrhein-Westfahlen und umfasst einige Teile der Gebietskörperschaft Rhein-Kreis Neuss. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2021 gewann der damalige Direktkandidat der CDU den Wahlkreis mit der Nummer 107.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Neuss I bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 106 gibt es hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Darüber hinaus haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 am Ende des Artikels für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Neuss I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar haben Sie bis 18 Uhr Zeit, ein Wahllokal aufzusuchen, um dort Ihren Stimmzettel auszufüllen. Nach Möglichkeit sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Vor den ersten Hochrechnungen zeichneten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 bereits ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Am späten Wahlabend oder am frühen Morgen des Folgetages dürfte das vorläufige Endergebnis feststehen. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Neuss I ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Es besteht für Sie die Option, das Wahllokal zu wechseln, und Sie können auch dann wählen gehen, wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie außerdem nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Neuss I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 107?

Welche Städte und Gemeinden genau zum Gebiet des Wahlkreises Neuss I gezählt werden, zeigt die folgende Übersicht:

Rhein-Kreis Neuss:

Dormagen

Grevenbroich

Neuss

Rommerskirchen

Die übrigen Gemeinden der Gebietskörperschaft Rhein-Kreis Neuss gehören zum Wahlkreis 109 Krefeld I – Neuss II.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Neuss I

Wie eingangs bereits erwähnt, setzte sich 2021 im Wahlkreis Neuss I der Direktkandidat der CDU durch - Gottfried Hermann Gröhe erhielt mit 35,8 Prozent die meisten Erststimmen. Dahinter reihte sich als Erstunterlegener mit 32,0 Prozent der Stimmen Daniel Rinkert von der SPD ein. Von 213.250 Wahlberechtigten gaben insgesamt 162.167 Menschen einen Stimmzettel ab, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 76,0 Prozent. Hier einmal die damalige Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 35,8 Prozent

SPD: 32,0 Prozent

GRÜNE: 11,2 Prozent

FDP: 8,1 Prozent

AfD: 6,7 Prozent

DIE LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 3,6 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 107:

CDU: 29,9 Prozent

SPD: 27,2 Prozent

GRÜNE: 13,6 Prozent

FDP: 12,6 Prozent

AfD: 7,0 Prozent

DIE LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 6,6 Prozent