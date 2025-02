Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch im Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg (Wahlkreis 40) wird abgestimmt. Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Nienburg II – Schaumburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Damit die Erststimme und die Zweitstimme bei der Bundestagswahl 2025 berücksichtigt werden, müssen die Markierungen auf dem Stimmzettel eindeutig erkennbar sein. Am zuverlässigsten ist es, das vorgesehene Feld mit einem Kreuz zu versehen. Zusätzliche Notizen oder Kommentare sind nicht erlaubt, da sie zur Ungültigkeit der Stimmen führen können. Auch nicht ausgefüllte Stimmzettel werden als ungültig gewertet. Sobald die Stimmen im Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg ausgezählt sind, können Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter aufrufen.

Nienburg II – Schaumburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 40?

Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg müssen in einer der folgenden Gemeinden gemeldet sein, um ihre Stimme abgeben zu können:

Landkreis Schaumburg

Ahnsen

Apelern

Auetal

Auhagen

Bad Eilsen

Bad Nenndorf, Stadt

Beckedorf

Buchholz

Bückeburg, Stadt

Hagenburg, Flecken

Haste

Heeßen

Helpsen

Hespe

Heuerßen

Hohnhorst

Hülsede

Lauenau, Flecken

Lauenhagen

Lindhorst

Luhden

Lüdersfeld

Meerbeck

Messenkamp

Niedernwöhren

Nienstädt

Nordsehl

Obernkirchen, Stadt

Pohle

Pollhagen

Rinteln, Stadt

Rodenberg, Stadt

Sachsenhagen, Stadt

Seggebruch

Stadthagen, Stadt

Suthfeld

Wiedensahl, Flecken

Wölpinghausen

Vom Landkreis Nienburg (Weser)

Balge

Binnen

Drakenburg, Flecken

Estorf

Haßbergen

Heemsen

Husum

Landesbergen

Leese

Liebenau, Flecken

Linsburg

Marklohe

Nienburg (Weser), Stadt

Pennigsehl

Rehburg-Loccum, Stadt

Rodewald

Rohrsen

Steimbke

Steyerberg, Flecken

Stolzenau

Stöckse

Wietzen

Die restlichen Gemeinden aus dem Landkreis Nienburg (Weser) gehören dem Wahlkreis Diepholz – Nienburg I an.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg

Bei der Bundestagswahl 2021 waren im Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg insgesamt 193.863 Wahlberechtigte registriert. Von ihnen nahmen 142.895 Personen an der Wahl teil. Die Erststimmen verteilten sich wie folgt:

Marja-Liisa Völlers (SPD): 35,3 Prozent

Maik Beermann (CDU): 30,9 Prozent

Katja Keul (GRÜNE): 12,8 Prozent

Thorsten Althaus (AfD): 8,3 Prozent

Anton van den Born (FDP): 6,2 Prozent

Lennart Dahms (DIE LINKE): 2,2 Prozent

Das waren die jeweiligen Anteile bei den Zweitstimmen:

SPD: 34,9 Prozent

CDU: 24,0 Prozent

GRÜNE: 14,1 Prozent

FDP: 10,0 Prozent

AfD: 8,8 Prozent

DIE LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent